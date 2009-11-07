گونترگراس سفیر افتخاری پایتخت فرهنگی اروپا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت "ناسز میاستو"، گراس تا کنون سومین شخصیت برجسته جهان پس از واسلاو هاول (رئیس جمهور سابق چک) و لخ والسا (رئیس جمهور سابق لهستان، نویسنده و برنده جایزه صلح نوبل) است که موفق به دریافت چنین افتخاری شده ‌است.

گونترگراس که پیش از این شهروند افتخاری گدانسک شده بود در نامه‌ای با ابراز حمایت از ایده نامیدن شهر"گدانسک" به عنوان پایتخت فرهنگی اروپا این کلانشهر را به خاطر اثرات مهمی که در فرهنگ اروپایی از گذشته تا کنون داشته ‌است سزاوار این نام دانست.

گدانسک یکی از شهرهای بزرگ و از بندرهای مهم در شمال لهستان در کنار دریای بالتیک است. این شهر به عنوان مرکز استان پامورسکی و از شهرهای مهمی است که انقلاب لهستان که منجر به فروپاشی نظام کمونیستی در این کشور شد در آن به وقوع پیوست. در گدانسک چندین مراکز علمی و آموزش عالی وجود دارد که در حدود 60 هزار دانشجو در این مراکز تحصیل می‌کنند.

گونتر ویلهلم گراس متولد 1927 نویسنده، مجسمه‌ساز و نقاش آلمانی است. وی عضو برجسته گروه 47 و از نویسندگان بزرگ و معروف این کشور محسوب می‌شود.

از آثار گراس که در ایران منتشر شده می‌توان به ترجمه‌های خوب کامران فانی و سروش حبیبی از رمانهای "موش و گربه" و "طبل حلبی" اشاره کرد.