رشد 177 درصدی فروش کتابهای الکترونیک در آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، سال گذشته رقم رشد فروش کتابهای الکترونیک 4/68 درصد بود که این رقم در ماه آگوست امسال به 177 درصد رسید.

این تحقیقات نشان می دهد که کتابهای الکترونیک وارد کتابخانه های عمومی نیز شده اند و "کیندل"، کتاب الکترونیک آمازون با استقبال بسیار خوب جوانان روبه رو شده است پیش بینی می شود که تعداد خوانندگان کتابهای الکترونیک در آمریکا به 10 میلیون نفر برسد.

در حال حاضر فروش کتابهای الکترونیک تنها 5/1 درصد از مجموع فروش کتاب در این کشور است امروزه در آمریکا 20 درصد از کتابها به صورت آنلاین خریداری می شوند.

قیمت پخش کننده های کتاب الکترونیک در این کشور متغیر و از 200 دلار به بالا است با وجود این، تحلیلگران معتقدند که پخش کننده هایی مانند کیندل توانسته اند تحولی در دنیای نشر ایجاد کنند. به طوریکه اگر یک کتاب پر فروش به صورت کاغذی چاپ شود 15 دلار قیمت خواهد داشت درحالیکه نسخه الکترونیک آن تنها 8 دلار می شود، این اختلاف قیمت موجب می شود که توجه به پخش کننده های کتابهای الکترونیک و همچنین کتاب خوانی افزایش یابد.

علاقه مندان کتابهای الکترونیک که 3 تا 4 کتاب از نوع را در ماه می خوانند بین 40 تا 50 سال دارند درآمد سالانه این علاقه مندی بیش از 100هزار دلار است.

براساس گزارش واشنگتن پست، در حال حاضر تازه ترین نسخه کیندل در راس بازار پخش کننده های کتابهای الکترونیک قرار دارد کیندل محتوی هزار و 500 عنوان کتاب است که هریک از آنها می توانند در مدت زمان کمتر از 60 ثانیه بارگذاری شوند.