پژوهشهای دینی شهریار مورد حمایت قرار می گیرد

حجت الاسلام حسین کوششی در گفتگو با خبرنگار مهر در شهریار اظهار داشت: در بخش پژوهش، نشریات و تالیفات دینی در راستای تحقق اهداف برنامه های سازمان، پژوهشها و ایده های قرآنی و دینی افراد مورد حمایت قرار می گیرند.

وی افزود: اجرای این طرح از طرحهای فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی در بخش پژوهش است که در راستای آن از نشریات، تالیفات دینی و پایان نامه بیش از 10 هزار دانشجو، حمایت می شوند.

این مسئول برگزاری سومین جلسه شورای هیئت مذهبی در شهریار خاطرنشان کرد: یکی از مصوبه های شورای هیئت مذهبی تاسیس مراکز آموزش علوم و معارف اسلامی در حسینیه های ویژه بانوان است.

کوششی بیان داشت: تمامی حسینیه ها، زینبیه ها و مراکز مختص بانوان با هدف دستیابی به رشد و تعالی مذهبی و افزایش بینش دینی بانوان به مراکز آموزش علوم و معارف اسلامی تبدیل خواهند شد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان شهریار عنوان کرد: در این راستا اقدامات حمایتی ویژه جهت تاسیس و راه اندازی این مراکز توسط شورای هیئت مذهبی انجام خواهد گرفت.

وی ادامه داد: در این جلسه شورای هیئت مذهبی نسبت به ارائه طرحها و پیشنهادات اجرایی خود در راستای فعالیتها و وظایف ذاتی شوراها تبادل نظر کردند.

شهرستان یک میلیون و 200 هزار نفری شهریار در 45 کیلومتری غرب استان تهران واقع شده است.