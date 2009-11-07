"گفتارهایی درباره وجود" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نویسنده در این کتاب به بررسی موضوع "وجود" در یونان باستان می‌پردازد.

او در یک بررسی مفصل ریشه‌های زبانی این مفهوم را مورد بررسی قرار می‌دهد و این مسئله را مورد توجه قرار می‌دهد که چگونه این مفهوم به موضوع محوری فلسفه یونان از پارمنیدس تا ارسطو تبدیل شده است.

این کتاب دربرگیرنده مقالاتی از چارلز کان است که طی چهل سال به نگارش درآمده است. در تمام این مقالات "کان" تلاش داشته به توضیح مفهوم "وجود" در اندیشه یونان باستان بپردازد.

او برای بررسی این مفهوم دو حوزه به ظاهر مجزا را مورد بررسی قرار می‌دهد. اولین حوزه، حوزه زبان‌شناختی است و حوزه دیگرمطالعه فلسفی - تاریخی است. به نظر نویسنده این دو حوزه به ظاهر مجزا با یکدیگر ارتباط دارند.