حاجی بابایی رای اعتماد می گیرد

طیبه صفایی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: حاجی بابایی به عنوان رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس با توجه به سابقه ای که در مجلس در حوزه آموزش و پرورش دارد، اشراف لازم و کافی به این حوزه دارند، اگر به عنوان وزیر معرفی شوند به نظر می رسد رای بالایی را از نمایندگان مجلس کسب کنند.

وی با اشاره به اینکه هنوز محصولی و نامجو به عنوان دو گزینه وزارت رفاه و نیرو هنوز از سوی رئیس جمهوری معرفی نشده اند، افزود: فعلا نظری در مورد این افراد ندارم اگر رسما معرفی شوند آنگاه نظر خود را می گویم.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه نمایندگان مجلس تمایل دارند تا هر چه زودتر وزارتخانه های رفاه، آموزش و پرورش و نیرو سر و سامان بگیرند، تصریح کرد: با شناختی که نمایندگان از حاج بابایی و توانایی های وی در زمینه مسائل مربوط به آموزش و پروش دارند به نظر می رسد که وی بتواند از عهده اداره این وزارتخانه بر آید.

صفایی، شناخت و تحلیل درست حاج بابایی از وضعیت موجود وزارتخانه، نقدهای درست وی به وزیران پیشین و مطرح کردن نقاط قوت و ضعف آموزش و پرورش را از نشانه های توانمندی حاج بابایی در حوزه آموزش و پرورش عنوان کرد.

نماینده مردم تهران در خانه ملت ابراز امیدواری کرد: حاج بابایی با برنامه ریزی های اصولی و واقع بینانه این وزارتخانه را دچار تحولات بنیادی در راستای نظر مقام معظم رهبری کند.