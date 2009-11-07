ارزش معاملات بازار سهام به 2 هزار و 425 میلیارد ریال رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، تعداد 26 هزار و 165 خریدار این تعداد از سهام را در پنج روز کاری هفته گذشته در بیش از 105 هزار دفعه دادوستد کردند.

از میان سهام معامله شده در بورس اوراق بهادار، 753 میلیون سهم به ارزش یک هزار و 933 میلیارد ریال در بازار اول و 204 میلیون سهم به ارزش 492 میلیارد ریال در بازار دوم میان خریداران و فروشندگان رد و بدل شد. به علاوه، در این مدت، یک هزار و 532 سرمایه‌گذار تازه به بورس اوراق بهادار پیوستند.

هفته گذشته قیمت حق­تقدم داروسازی سبحان 88/18 درصد افزایش یافت که بیشترین رشد قیمت را میان شرکت های بورسی داشت. پس از آن معادن بافق، 53/12 درصد افزایش قیمت را تجربه کرد و در رده دوم جدول بیشترین افزایش قیمت هفتگی بازار سهام ایستاد.

در این مدت سهام­داران گروه صنعتی بوتان شاهد افزایش 42/12 درصدی قیمت سهام خود بودند. البته دارندگان سهام چرخشگر نیز از قافله افزایش قیمت جا نماندند، به طوری که در پایان هفته قیمت سهامشان 41/12 درصد رشد داشت.

سرمایه‌گذاری رنا با 40/12 درصد، سرمایه­گذاری سایپا با 13/12 درصد و قند قزوین با 29/11 درصد افزایش بیشترین رشد قیمت را در هفته گذشته تجربه کردند.

اما در مقابل این گروه، قیمت حق‌تقدم فارسیت دورود با 19/14 درصد کاهش مواجه شد تا در صدر جدول زیان ده های بورسی در هفته گذشته قرار بگیرد. همچنین سهام­داران سیمان کرمان نیز این هفته شاهد کاهش ارزش دارایی های خود بودند، به طوری که در پایان هفته قیمت هر سهم این شرکت 41/8 درصد کاهش یافت.

سهام داران لوله و تجهیزات سدید با 03/6 درصد منفی، مارگارین با 78/5 درصد و بانک کارآفرین با 29/5 درصد منفی، بیشترین کاهش قیمت را در میان رقبای بورسی خود تجربه کردند.

در معاملات هفته منتهی به 13آبان ماه جاری، سهام داران صنعتی اردکان، بازدهی 24/34 درصدی را در پرونده کاری خود ثبت کردند. به علاوه سهام داران معدنی دماوند هم بازدهی 33/19 درصدی را شاهد بودند.

همچنین، معادن بافق با 53/12 درصد، گروه صنعتی بوتان با 42/12 درصد، چرخشگر با 41/12 درصد و سرمایه‌گذاری رنا با 40/12 درصد بیشترین بازدهی را در بازار سهام نصیب سهام‌داران خود کردند.

در مقابل، ایتالران با 77/55 درصد، توکا فولاد با 62/25 درصد منفی، سیمان کرمان با 41/8 درصد و لوله سدید با 03/6 درصد، ضعیف­ترین عملکرد را در بازار سهام داشتند و در پایان هفته، سهام‌داران خود را با بازدهی منفی بدرقه کردند.

شاخص قیمت این هفته نیز به روند صعودی خود ادامه داد و با افزایش 6/97 واحدی نسبت به هفته کاری پیش از آن به 12 هزار و 506 واحد رسید. از ابتدای سال جاری تا کنون شاخص قیمت(کل)، افزایشی چهار هزار و 539 واحدی را در پرونده خود ثبت کرده است.

شاخص بازده نقدی و قیمت هم در انتهای روز کاری چهارشنبه به 50 هزار و 881 واحد رسید. شاخص شناور آزاد هم توانست نسبت به هفته کاری پیش از آن 117 پله بالاتر رفته و به عدد 15 هزار و 528 دست یابد.

به علاوه شاخص بازار اول با ثبت بیش از 97 واحد افزایش در پرونده هفتگی خود، از عدد 10 هزار و 327 واحد عبور کرد. عدد 17 هزار و 549 واحد نیز، رقمی بود که برای شاخص بازار دوم به ثبت رسید، این شاخص نسبت به مدت مشابه پیش از آن 9/12 واحد افزایش را در پرونده‌اش ثبت کرده است. شاخص صنعت هم با افزایش 41 واحدی نسبت به هفته پیش از آن‌ به 9 هزار و 706 واحد رسید.