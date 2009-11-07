اخبار کوتاه ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مسابقات روئینگ قهرمانی آسیا نمایندگان کشورمان ضمن رسیدن به فینال‎های A و B به دو عنوان چهارمی و پنجمی دست یافتند. در این مسابقات که در چین‏تایپه جریان دارد سعید عادلی در فینال A رشته یک نفره جوانان به عنوان چهارمی دست یافت، فاطمه خلج نیز عنوان پنجم را از آن خود کرد.

پایان اولین دوره مسابقات موتور ریس سال 88

اولین دوره مسابقات موتور ریس قهرمانی دستجات آزاد کشور روز جمعه در استان تهران با معرفی نفرات برتر به پایان رسید. در این مسابقات بیش از 60 موتورسوار برتر از استان‎های تهران، خراسان رضوی، کرمان، سمنان، خوزستان و فارس حضور داشتند. این مسابقات در 9 کلاس 150 سی سی، 125 سی سی خیابانی، 125 سی سی کراس، 180 سی سی، 400 سی سی، 600 سی سی، 250 سی سی کراس، اسپایدر و 1000 سی سی برگزار شد.

برترین‎های مسابقات رالی ایران معرفی شدند

سومین دوره رقابت‌های قهرمان کشوری رالی روز جمعه در استان سمنان به پایان رسید. 80 شرکت‎کننده در این مسابقات به مدت 2 روز در قالب 40 خودرو و در دو رده آماتور و حرفه‎ای با یکدیگر به رقابت پرداختند. در بخش رقابت‌های تیمی و در کلاس 2000 تیم خوزستان اول شد. در کلاس 1600 عنوان اولی به تیم مازندران تعلق گرفت و در کلاس 1400 تیم کرمان در رده نخست قرار گرفت.

پایان مسابقات شنای دریایی بسیج

چهارمین دوره رقابت‎های قهرمانی آزاد شنای دریایی بسیج روز گذشته با معرفی تیم‌های برتر در استان بوشهر به پایان رسید. در پایان این رقابت‌ها که با حضور 20 ورزشکار در قالب 8 تیم برگزار شد، تیم مقاومت بسیج استان قم به مقام نخست دست یافت. تیم‌های اصفهان و بوشهر هم دوم و سوم شدند.

کرمانی‎ها از مهدکودک باستانی کار می‌شوند

محسن مساحی، رئیس هیئت پهلوانی و زورخانه‎ای استان کرمان از اجرای موفق آموزش این رشته در سه مهدکودک خبر داد و گفت: نازگل، احسان و هادی و هدی مهدکودک‌های موفق در این زمینه هستند.

مساحی همچنین اظهارداشت: آموزش رشته پهلوانی و زورخانه‎ای به کودکان متضمن رشد این رشته خواهد بود. به همین دلیل به گونه‌ای کار می‌کنیم که کرمانی‌ها از مهد کودک باستانی کار شوند.