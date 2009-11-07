به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی معاونت سینمایی وزارت ارشاد اعلام کرد بر اساس مصوبه جلسه شورای سیاستگذاری جشنواره فیلم فجر در حضور معاون سینمایی وزیر ارشاد، مقرر شد با توجه به اینکه امسال ایام الله 22 بهمن همزمان با دهه آخر صفر خواهد بود، جشنواره فیلم فجر امسال از پنج تا 15 بهمن برگزار شود.

مراسم اختتامیه بخش بین‌الملل 12 بهمن و مراسم اختتامیه اصلی جشنواره بخش سینمای ایران 14 بهمن برگزار می‌شود. پیش از این اعلام شده بود جشنواره بیست و هشتم فیلم فجر در دو بخش سینمای جهان (هشت تا 12 بهمن) و مسابقه ملی (12 تا 22 بهمن) برپا خواهد شد، اما با تصمیم جدید مدیران جشنواره این دوره در 10 روز برگزار می‌شود.