فیلمنامه "صداها" منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، فیلمنامه "صداها" در 1100 نسخه منتشر شده است. این کتاب آبان 78 چاپ شده اما به تازگی توسط نشر قطره وارد بازار شده است. فیلم سینمایی "صداها" به کارگردانی فرزاد موتمن هم اکنون بر روی پرده سینماها است.

سعید عقیقی منتقد و فیلمنامه‌نویس پیش از این فیلمنامه فیلم‌های سینمایی "هفت پرده" و "شب‌های روشن" را نوشته بود و "صداها" سومین همکاری او و فرزاد موتمن است.

رضا کیانیان، رویا نونهالی، آتیلا پسیانی، نازنین فراهانی و... از بازیگران "صداها" هستند که پنجمین فیلم موتمن است که داستان آن در یک مجتمع مسکونی می‌گذرد.

سایر عوامل تولید این فیلم عبارتند از مدیر فیلمبرداری: داریوش عیاری، چهره‌پرداز: مهری شیرازی، صدابردار: پرویز آبنار و طراح صحنه و لباس: آتوسا قلمفرسایی.