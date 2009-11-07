دو هزار و 500 بار یورش اسرائیل به مناطق فلسطینی از ژوئن تا اواخر اکتبر

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان آزادیبخش فلسطین (ساف) در گزارشی رژیم صهیونیستی را به ادامه نقض طرح نقشه راه و تثبیت اشغالگری در اراضی فلسطین متهم کرد.

در این گزارش آمده است: اسرائیل با ادامه شهرک سازی، مصادره اراضی، تخریب منازل فلسطینی ها، تکمیل دیوار نژادپرستانه حائل و و یورش مکرر به اراضی فلسطین تعهدات خود را در طرح نقشه راه زیر پا گذاشته است.

در این گزارش به اقدامات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی در دوره زمانی اول ژوئن تا اواخر اکتبر اشاره شده است.

بنا بر اعلام ساف، رژیم صهیونیستی در این دوره زمانی دو هزار و 995 واحد مسکونی در اراضی کرانه باختری احداث کرده است که البته این تعداد شامل قدس نمی شود.

همچنین رژیم صهیونیستی در سه ماهه دوم سال جاری میلادی احداث 330 واحد مسکونی را در این منطقه آغاز و 439 واحد مسکونی را در همین مدت به پایان رسانده است.

به گفته منابع سازمان آزادیبخش فلسطین، رژیم صهیونیستی علاوه براین مجوز ساخت 617 واحد مسکونی را در کرانه باختری صادر کرده است که این نیز شامل قدس نمی شود.

در بخش دیگر گزارش گفته شده است: کابینه رژیم صهیونیستی دو میلیارد شیکل معادل 250 میلیون دلار آمریکا برای توسعه شهرک ها طی دو سال آینده اختصاص داده است.

رژیم صهیونیستی از ژوئن سال جاری تاکنون 58 درصد دیوار حائل یعنی معادل 411 کیلومتر را تکمیل کرده و 10 درصد دیگر نیز در دست احداث است.

در ادامه گزارش آمده است: اسرائیل از 20 اکتبر تاکنون 580 ایست بازرسی در سرتاسر مناطق کرانه باختری ایجاد کرده است.

در مورد تخریب منازل فلسطینی ها نیز در این گزارش گفته شده است: اسرائیل در این دوره زمانی (اول ژوئن تا اواخر اکتبر) 156 خانه فلسطینی را در اراضی فلسطین از جمله قدس شرقی تخریب کرده است.

رژیم صهیونیستی همچنین در این مدت بیش از دو هزار و 500 بار به مجتمع های مسکونی فلسطین یورش برده و حدود 960 فلسطینی را بازداشت، 29 نفر را شهید و 135 تن دیگر را زخمی کرده است.

این گزارش که توسط ساف تهیه شده در حالی منتشر می شود که ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین همچنان اقدامات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی را نادیده می گیرد و به از سرگیری مذاکرات سازش با این رژیم اصرار دارد.