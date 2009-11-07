حاجی بابایی قطعا رای می آورد/ طرح دو دیدگاه درباره محصولی

داریوش قنبری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به معرفی حمیدرضا حاجی بابایی از سوی رئیس جمهور بعنوان وزیر پیشنهادی آموزش وپرورش، اظهار داشت: حاجی بابایی بدلیل اینکه چندین دوره ریاست فراکسیون فرهنگیان را در مجلس برعهده داشته و اشراف کاملی هم به این حوزه دارد گزینه مناسبی برای تصدی پست وزارت آموزش وپرورش به حساب می آید.

وی با بیان اینکه حاجی بابایی یکی از افرادی بوده که همواره دغدغه حقوق فرهنگیان را داشته است، گفت: انتخاب وی بعنوان وزیر آموزش وپرورش انتخاب درستی است که قطعا مجلس رای بالایی هم به وی خواهد داد.

نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی با اظهار امیدواری نسبت به اینکه حاجی بابایی همیشه دغدغه امور فرهنگیان را داشته باشد، عنوان کرد: اگر حاجی بابایی همیشه چنین دیدگاهی را نسبت به این قشر زحمتکش جامعه داشته باشد وتحت تاثیر جایگاه وزارتی قرار نگیرد بسیاری از مشکلات وزارت آموزش وپرورش حل خواهد شد.

وی در ادامه به معرفی صادق محصولی از سوی رئیس جمهور بعنوان وزیر پیشنهادی رفاه وتامین اجتماعی اشاره کرد وافزود: در رابطه با محصولی دو مسئله "توان مدیریتی" و "زندگی شخصی" مطرح است.

این عضو فراکسیون اقلیت مجلس با اشاره به اینکه محصولی در زمانی که وزیر کشور بود تعامل بسیار ضعیفی با نمایندگان داشت، تاکید نمود : باتوجه به اینکه هم اکنون وظایف مهمی مانند لایحه هدفمند کردن یارانه ها در دستور کار وزارت رفاه وتامین اجتماعی قرار گرفته است وزارت محصولی به صلاح نیست.

وی با اشاره به سیستم پارلمانی که در کشور وجود دارد، خاطرنشان کرد: در سیستم پارلمانی مانند سیستمی که در کشورمان برقرار است وزیر هم باید به رئیس جمهور وهم به مجلس پاسخگو باشد.