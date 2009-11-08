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۱۷ آبان ۱۳۸۸، ۱۰:۵۱

55 میلیارد ریال صرف افزایش ضریب ایمنی در راه های لرستان شد

55 میلیارد ریال صرف افزایش ضریب ایمنی در راه های لرستان شد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: معاون راهداری اداره کل راه و ترابری استان لرستان گفت: در شش ماه اول سال جاری اعتباری حدود 55 میلیارد ریال صرف افزایش ضریب ایمنی در طول راه های حوزه استحفاظی استان لرستان شده است.

علی محبی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: همچنین در شش ماه اول سال جاری حدود سه هزار و 200 کیلومتر از راه های اصلی استان با صرف اعتباری بیش از هشت میلیارد ریال خط کشی شده است.

وی بیان کرد: در این مدت تعداد 17 هزار عدد تابلوی انتظامی، اخطاری و مسیر نما و 334 متر مربع تابلوی اطلاعاتی نیز در طول راه های اصلی، فرعی و روستایی نصب شده است که در این راستا حدود پنج میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

معاون راهداری اداره کل راه و ترابری استان لرستان با اشاره به اینکه در شش ماه نخست سال جاری اقدامات موثری در خصوص ساماندهی و اصلاح نقاط پر حادثه واقع در سطح راه ها، به ویژه تقاطعها و قوسهای فاقد دید کافی صورت گرفته است، افزود: در این مدت حدود دو کیلومتر از راه های اصلی تحت پوشش شبکه های روشنایی قرار گرفته و در طول 194 کیلومتر از محورهای ارتباطی استان نیز عملیات ایجاد شیارهای لرزاننده انجام پذیرفته است.

محبی تهیه و نصب 27 کیلومتر گاردریل و هفت هزار و 600 عدد بازتاب ایمنی را از دیگر اقدامات انجام شده در راستای افزایش ضریب ایمنی در طول راه های استان برشمرد.

کد مطلب 978411

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