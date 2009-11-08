55 میلیارد ریال صرف افزایش ضریب ایمنی در راه های لرستان شد

علی محبی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: همچنین در شش ماه اول سال جاری حدود سه هزار و 200 کیلومتر از راه های اصلی استان با صرف اعتباری بیش از هشت میلیارد ریال خط کشی شده است.

وی بیان کرد: در این مدت تعداد 17 هزار عدد تابلوی انتظامی، اخطاری و مسیر نما و 334 متر مربع تابلوی اطلاعاتی نیز در طول راه های اصلی، فرعی و روستایی نصب شده است که در این راستا حدود پنج میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

معاون راهداری اداره کل راه و ترابری استان لرستان با اشاره به اینکه در شش ماه نخست سال جاری اقدامات موثری در خصوص ساماندهی و اصلاح نقاط پر حادثه واقع در سطح راه ها، به ویژه تقاطعها و قوسهای فاقد دید کافی صورت گرفته است، افزود: در این مدت حدود دو کیلومتر از راه های اصلی تحت پوشش شبکه های روشنایی قرار گرفته و در طول 194 کیلومتر از محورهای ارتباطی استان نیز عملیات ایجاد شیارهای لرزاننده انجام پذیرفته است.

محبی تهیه و نصب 27 کیلومتر گاردریل و هفت هزار و 600 عدد بازتاب ایمنی را از دیگر اقدامات انجام شده در راستای افزایش ضریب ایمنی در طول راه های استان برشمرد.