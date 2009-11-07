"خواستگاری × چهار" آماده پخش شد

حسینی به خبرنگار مهر گفت: صداگذاری این فیلم امروز به پایان رسید و فیلم را به شبکه دو تحویل میدهیم تا در نوبت پخش قرار بگیرد، چند فیلمنامه پیشنهاد شده که به زودی از میان آنها ساخت یک فیلم 90 دقیقهای را شروع میکنم.
مریم امیرجلالی، افسانه ناصری، جلال طباطبایی، خشایار راد، افسانه ناصری، غلامرضا بنفشهخواه و کیانوش گرامی بازیگران این فیلم هستند. فیلمنامه این فیلم 90 دقیقهای که فضایی طنزآمیز دارد را حسینی نوشته است. این فیلم پیشتر "خواستگاری در خواستگاری" نام داشت.
عوامل این فیلم عبارتند از تصویربردار: علی عالمی، صدابردار: هادی افشار، مدیرتولید: محسن آقاخان، طراح صحنه و لباس: حمید رفیعزاده و طراح گریم: شبنم قاسمی، تدوین: ر. حسینی. صداگذاری: احسان افشاریان، موسیقی: میلاد و مهرزاد عسگریان.
روحالله حسینی پیشتر فیلمهای تلویزیونی "بهشت کوچک" و"جستجو در مه" را کارگردانی کرده است.
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