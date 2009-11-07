همایش منطقه ای مقابله با صدور و عرضه مواد مخدر در سنندج آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، همایش منطقه ای مقابله با صدور و عرضه مواد مخدر از صبح شنبه با حضور مسئولان شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر هفت استان کشور و مدیرکل امور اجرایی ستاد مبارزه با مواد مخدر در سنندج آغاز به کار کرد.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کردستان در خصوص برگزاری این همایش به خبرنگاران رسانه های جمعی استان گفت: در این همایش یک روزه علاوه بر مسئولین شورای هماهنگی استان های غرب و شمال غرب کشور، دادستان های عمومی و انقلاب این استان ها نیز حضور دارند.

ابراهیم قائد رحتمی بیان داشت: در این همایش یک روزه نقطه نظرات و بحث های مختلف کارشناسی در دستور کار قرار گرفته و در پایان نیز برنامه ای واحد و هدفمند برای مقابله با صدور و عرضه مواد مخدر در استانهای غرب کشور تدوین خواهد شد.

وی گفت: در همایش مقابله با صدور و عرضه مواد مخدر قرار است چالش های مهم در بحث مبارزه با مواد مخدر در استانهای غرب کشور به ویژه مباحث ورود محموله مواد مخدر از استانهای مرکزی و شرقی مورد بررسی قرار گیرد.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کردستان با اشاره به برگزاری همایش های منطقه ای در طول سال جاری در سایر مناطق کشور نیز عنوان کرد: ستاد مبارزه با مواد مخدر در راستای برنامه ریزی هرچه بهتر همچنین تعیین وضعیت استانهای مختلف کشور در خصوص مقابله با پدیده شوم اعتیاد زمینه های برگزاری همایش های منطقه ای را فراهم کرده است.

در این همایش یک روزه که با حضور مدیر کل امور اجرایی ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور برگزار می شود، مسئولین شورای هماهنگی و همچنین دادستان های عمومی و انقلاب استان های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، زنجان، همدان، ایلام، کرمانشاه و کردستان حضور دارند.