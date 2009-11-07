به گزارش خبرگزاری مهر، در این نمایش که نوشته زهرا رفیعی گیلوایی است تا کنون حضور بازیگرانی همچون آشا محرابی، حسین مسافرآستانه، سهیلا صالحی و سالار نجفیان قطعی شده است. قصه این نمایش درباره نویسنده‌ای است که شخصیت‌های قصه‌هایش به سراغش می‌آیند تا تکلیف‌شان را با نویسنده مشخص کنند.



حامدی‌خواه این نمایش را در ادامه تجربیات قبلی گروه تئاتر صبا اجرا می‌کند و معتقد است که متن این نمایش در قیاس با تجربه‌های قبلی گروه آماده‌تر است. بیست و هشتمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر از 2 تا 12 بهمن در تهران برگزار می‌شود.

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