اخبار کوتاه ورزشی استان تهران

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، مدیر باشگاه جوان کرج گفت: هنوز زمان و مکان برگزاری مسابقات لیگ دسته اول فوتبال ساحلی کشور مشخص نشده با این حال تمرینات تیم کرج با نظم خاصی در حال پیگیری است.

مجید رضاخانی افزود: بازیکنان مورد نظر باشگاه جذب شده اند و پس از افتتاح زمین ساحلی کرج تمرینات به شکل منظمی در حال انجام است.

وی با بیان اینکه مشخص نبودن زمان و مکان برگزاری مسابقات انجام کار آماده سازی را با مشکل روبرو کرده است، افزود: با این حال عنوان شده مسابقات در آذرماه انجام خواهد شد.

رضاخانی با اشاره به اردوی دو روزه تیمش در سمنان گفت: تیم جوان روزهای 6 و 7 آذرماه به سمنان سفر کرده و دو دیدار دوستانه با تیمهای این شهر برگزار خواهد کرد.

شهرداری کرج به دیدار قهرمان خراسان جنوبی می رود

کمیته مسابقات فدراسیون فوتبال برنامه دور اول جام حذفی باشگاه های کشور را اعلام کرد و بر این اساس تیم فوتبال شهرداری کرج در مرحله اول این رقابتها به دیدار قهرمان استان خراسان جنوبی می رود.

این بازی روز سه شنبه 19 آبان ماه به میزبانی ورزشگاه انقلاب اسلامی کرج برگزار خواهد شد.

تیمهای منتخب ورزشی مدارس ناحیه 3 کرج قهرمان شهرستانهای استان تهران شد

تیمهای منتخب ورزشی مدارس آموزش و پرورش ناحیه سه کرج در قسمت دختران و پسران موفق به کسب مقام قهرمانی در بین مدارس شهرستانهای استان تهران شد.

در این دوره از مسابقات که در رشته های دو و میدانی، آمادگی و جسمانی، شنا، والیبال، کارته، تنیس روی میز، فوتسال، هندبال، بسکتبال و شطرنج در کرج، تهران، ری و شهریار برگزار شد، تیمهای ناحیه چهار و ناحیه یک آموزش و پرورش کرج نیز به ترتیب به مقامهای دوم و سوم دست یافتند.

کلاسهای مربیگری دو ومیدانی در کرج برگزار شد

در این دوره که به مدت پنج روز در استادیوم شریعتی ادامه دارد، 35 مربی خانم و آقا با آخرین روش مربیگری دو و میدانی آشنا خواهند شد.

در پایان این دوره به نفرات شرکت کننده گواهینامه مربیگری درجه سه اهدا می شود.