  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۱۶ آبان ۱۳۸۸، ۱۳:۴۴

دانشگاه وهدفمندسازی یارانه‌ها/

ورود شوک به دانشگاهها با هدفمندی یارانه‌ها/ دو راهکار برای عبور از شوک

ورود شوک به دانشگاهها با هدفمندی یارانه‌ها/ دو راهکار برای عبور از شوک

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر درباره تاثیر هدفمند کردن یارانه ها بر فضای دانشگاه گفت: شوک افزایش هزینه ها در اثر هدفمند کردن یارانه ها، دانشگاهها را دربرخواهد گرفت که دانشگاه برای عبور از این وضعیت دو راهکار دارد.

علیرضا رهایی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: حذف یارانه ها به صورت یک حرکت اصولی و اساسی از گذشته مطرح بوده است که به مرور تحقق پیدا می کند.

وی ادامه داد: تصورمان بر این است که با حذف یارانه ها به خصوص در ابتدای راه ممکن است روند افزایش هزینه ها در بخشهای مختلف سریع و بالا باشد که دانشگاه نیز با این افزایش روبرو خواهد بود.

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر اضافه کرد: شاید به تدریج در ادامه این مسیر این سرعت تقلیل پیدا بکند اما در ابتدای امر یک شوک اساسی در قیمتها پیش می آید که این شوک برای موسسات آموزشی که درآمد خاصی ندارند و بخش عمده ای از بودجه آنها توسط دولت تامین می شود قطعا دشوار خواهد بود و من فکر نمی کنم 20 درصد افزایش بودجه بتواند مشکل موسسات عالی را حل کند.

رهایی ادامه داد: در این زمینه دولت باید یکسری امکانات را فراهم کند تا توانایی دانشگاهها برای مقابله با موج افزایش قیمت افزایش یابد و یا امکان کسب درآمد از مسیرهای دیگر برای دانشگاهها فراهم شود تا این دوران شوک قیمت پشت سر گذاشته شود.

کد مطلب 978420

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها