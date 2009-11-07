علیرضا رهایی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: حذف یارانه ها به صورت یک حرکت اصولی و اساسی از گذشته مطرح بوده است که به مرور تحقق پیدا می کند.

وی ادامه داد: تصورمان بر این است که با حذف یارانه ها به خصوص در ابتدای راه ممکن است روند افزایش هزینه ها در بخشهای مختلف سریع و بالا باشد که دانشگاه نیز با این افزایش روبرو خواهد بود.

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر اضافه کرد: شاید به تدریج در ادامه این مسیر این سرعت تقلیل پیدا بکند اما در ابتدای امر یک شوک اساسی در قیمتها پیش می آید که این شوک برای موسسات آموزشی که درآمد خاصی ندارند و بخش عمده ای از بودجه آنها توسط دولت تامین می شود قطعا دشوار خواهد بود و من فکر نمی کنم 20 درصد افزایش بودجه بتواند مشکل موسسات عالی را حل کند.

رهایی ادامه داد: در این زمینه دولت باید یکسری امکانات را فراهم کند تا توانایی دانشگاهها برای مقابله با موج افزایش قیمت افزایش یابد و یا امکان کسب درآمد از مسیرهای دیگر برای دانشگاهها فراهم شود تا این دوران شوک قیمت پشت سر گذاشته شود.