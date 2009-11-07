پیشنهاد برگزاری 4 کنکور در سال/ بورسیه توسط صنایع برای رفع مشکل اشتغال

تا سال 90 تنها یکسری اقدامات جهت حذف کنکور انجام می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، کامران دانشجو درباره زمان حذف کنکور بر اساس قانون مصوب مجلس گفت: پس از بررسیهای به عمل آمده نتیجه این شد که تا سال 90 تنها یک سری از اقدامات جهت حذف کنکور انجام شود و اجرای کامل این قانون به زمان بیشتری نیاز دارد.

وی ادامه داد: از این رو وزارت علوم خواستار تمدید مهلت زمان اجرای قانون حذف کنکور تا سال 92 و 93 است.

وزیر علوم درباره عواقب اجرای قانون حذف کنکور گفت: اجرای قانون حذف کنکور مستلزم این است که سوابق تحصیلی مقاطع مختلف دبیرستان استاندارد شده و امتحانات این دوره به صورت نهایی برگزار شود که این موضوع استرس داوطلبان را در دوره دبیرستان بیشتر می کند.

بهتر است کنکور فصلی برگزار شود

وی در یک برنامه تلویزیونی برای رفع مشکلات مرتبط با ورود به دانشگاه، پیشنهادی را مطرح کرد و گفت: بهتر است کنکور به جای اینکه سالی یک بار برگزار شود چهار بار در سال برگزار شود.

باید در بحث آموزش عالی به حوزه کاربردی توجه داشته باشیم

دانشجو در پاسخ به این پرسش که چرا در سیستم آموزش عالی ما مدرک معادل وجود ندارد، گفت:‌ در دنیا مدرک گرایی محض رد شده است و اگر فردی توانایی لازم داشته باشد، می تواند به جامعه منفعت برساند و حتی در دانشگاه‌ نیز تدریس کند از این رو ما نیز باید در بحث آموزش عالی به حوزه کاربردی توجه داشته باشیم ضمن اینکه در کنار مدرک باید به تجربه نیز اهمیت داد.

وی افزود: در دانشگاههای ما به مباحثی همچون ISI، ثبت اختراعات و غیره توجه می شود اما به بحث کاربردی کردن علوم، کمتر توجه می ‌شود، این در حالی است که باید بین این دو تعادل برقرار شود در غیر این صورت به سمتی می ‌رویم که تنها می توانیم مشکلات آن سوی مرزها را حل کنیم و در حل مشکلات کشورمان ناتوان خواهیم بود.

دانشگاههای دولتی در تقابل با دانشگاه آزاد نیستند

وزیر علوم با اشاره به رابطه دانشگاههای دولتی و آزاد گفت: این دانشگاهها را نباید در تقابل با یکدیگر دانست اینها دو بال هستند که نظارت باید بر روی هر دوی آنها صورت گیرد.

از فعالیت های قانونمند دانشجویان حمایت می کنیم

وی همچنین با اشاره به فعالیت های دانشجویی در دانشگاهها گفت: دانشگاه مکانی است که باید سلایق مختلف در آن مطرح شود اگر در دانشگاه‌ فعالیتها بر مبنای قانونمداری باشد ما از آن حمایت می کنیم.

وی گفت: کشور مرزهایی دارد اما اگر فردی بخواهد حرفی بزند و اظهار نظر کند مشکلی نیست فقط باید توجه داشته باشد که هیچ نظامی بحث براندازی را تحمل نمی ‌کند به خصوص بحث براندازی نظام جمهوری اسلامی را.

وزیر علوم با بیان اینکه قشر دانشگاهی به دلیل فرهیخته بودن باید در مدار اخلاق، قانون و علم اظهار نظرهای خود را مطرح کند، افزود: در این زمینه اگر موضوع براندازی مطرح باشد هیچ نظامی تحمل آن را ندارد البته اکثر دانشگاهیان و دانشگاههای ما نظام را قبول دارند و اگر فردی این موضوع را رعایت نمی ‌کند، نباید آن را به دیگران تعمیم داد.

ما در کشورمان عالم ملکوتی می‌ خواهیم

وی افزود: تفاوت اصلی دانشگاههای ما با دانشگاههای سایر کشورها در این است که در دانشگاههای ما بال علم با ایمان همراه است ما در کشورمان عالم ملکوتی می‌ خواهیم و باید در بالاترین سطح علم، ایمان را نیز به همراه داشته باشیم.

وزیر علوم همچنین با بیان شاخصهای فرهیختگی دانشجویان گفت: شاخص فرهیختگی عالم بودن،‌ اخلاق مدار بودن، قانون مداری، مهم دانستن حق و حقوق دیگران و نقد پذیری است از این رو دانشجو نباید پرخاشگر و بی تحمل باشد و باید بتواند حرف دیگران را گوش داده و هرج و مرج ایجاد نکند.

بورسیه دانشجویان توسط صنایع برای رفع مشکل اشتغال

وی در زمینه بورسیه دانشجویان توسط صنایع گفت: بورسیه توسط صنایع و راه اندازی مراکز پژوهشی در دانشگاهها توسط صنایع در دست بررسی است.

دانشجو افزود: در صورت بورسیه دانشجویان توسط صنایع مشکل اشتغال فارغ‌التحصیلان نیز حل می ‌شود.