معطلی یک ساعته نوجوانان در فرودگاه کالابار / همه از حذف ایران ابراز تاسف کردند

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به نیجریه، تیم فوتبال نوجوانان کشورمان بامداد روز شنبه شهر کالابار را به مقصد لاگوس ترک کرد. بازیکنان، مربیان و کادر همراه تیم فوتبال نوجوانان ایران پیش از ترک کالابار حدود یک ساعت در فرودگاه این شهر معطل ماندند تا اینکه در ساعت 4:30 رهسپار شهر لاگوس شدند.

درهواپیمایی که برای پرواز تیم فوتبال نوجوانان کشورمان به شهر لاگوس در نظر گرفته شده بود، تیم‌های نوجوانان کره جنوبی و مکزیک نیز حضور داشتند. در فرودگاه شهر کالابار ابتدا کره‌ای ها از هواپیما پیاده شدند و سپس دو تیم ایران و مکزیک این شهر را به مقصد لاگوس ترک کردند.

تیم فوتبال نوجوانان کشورمان ساعت 5:30 وارد شهر لاگوس شد و پس از یک ساعت معطلی در ترافیک این شهر شلوغ به هتل اکو شهر لاگوس رسید. نوجوانان ایرانی ساعت 12 امروز به وقت نیجریه لاگوس را به مقصد دوحه قطر ترک می کنند و پس از مسافرتی هشت ساعته امشب وارد این شهر خواهند شد. آنها بامداد یکشنبه دوحه قطر را با پروازی مستقیم به سمت تهران ترک می کنند و حوالی ساعت 3:30 همین روز وارد فرودگاه امام خمینی (ره) می شوند.

مسئولان و مربیان تیم فوتبال نوجوانان کشورمان پیش از ترک شهر کالابار به نمایندگان فیفا و مسئولان برگزاری مسابقات فوتبال نوجوانان زیر 17 سال هدایایی به رسم یادبود اهدا کردند. آنها در گفتگو با علی دوستی، ضمن تعریف و تمجید از توانایی این مربی و تیم ایران عنوان کردند: شما برنده بازی مقابل اروگوئه بودید و روی بدشانسی و اتفاقات فوتبال نتیجه را واگذار کردید.

پیش از آنکه شاگردان دوستی هتل آمبر شهر کالابار را ترک کنند، تیم نیجریه وارد این هتل شد. نوجوانان کشور میزبان که یکی از 8 تیم حاضر در مرحله یک چهارم نهایی هستند، ظاهرشان به بازیکنان زیر 17 سال نمی خورد و مشخص بود سن و سال آنها بالاتر از رده سنی نوجوانان است.

سرپرست تیم فوتبال نوجوانان نیجریه در مواجهه با مربیان تیم فوتبال نوجوانان کشورمان از حذف این تیم ابراز ناراحتی کرد و گفت: ایران یکی از معدود تیم هایی بود که نفراتی زیر 17 سال بهره می برد. تیم شما روی بدشانسی نتیجه را به اروگوئه واگذار کرد و شایسته حضور در مراحل بالاتر بود.