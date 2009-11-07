جزئیات تفاهم نامه اتاق بازرگانی تهران و ستاد توسعه فناوری نانو

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی راسخ شنبه در حاشیه بازدید از نمایشگاه فناوری نانو در جمع خبرنگاران به جزئیات تفاهم نامه همکاری میان ستاد ویژه توسعه فناوری نانو و اتاق بازرگانی اشاره کرد و افزود: از حدود دو سال پیش ارتباط خوبی را با ستاد فناوری نانو برقرار کردیم که همواره یک نماینده از سوی ما در تمام جلسات ستاد حضور داشت بنابراین ادامه این همکاری منجر به امضای تفاهم‌ نامه ای شد که امروز به امضا رسید و براساس آن طرفین متعهد شدند که همکاری متقابلی را با یکدیگر داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: فناوری نانو یک فناوری جدید در دنیا است که در کشور ما نیز کارهای بسیار ارزنده ای در این زمینه انجام شده است و این نیاز احساس می شود که ارتباط بیشتر صنعت و بازرگانی با صاحبان این فناوری، امکان توسعه این صنعت در کشور را میسر می سازد.



راسخ در پاسخ به این سئوال که در زمینه صادرات و واردات محصولاتی که با فناوری نانو تهیه می شوند چه برنامه هایی در نظر گرفته شده است، اظهار ذاشت: فناوری نانو ارزش افزوده بسیار بالایی به کالاها می دهد یعنی هر کالایی که با فناوری نانو تولید شود به طور قطع از یک ارزش افزوده بسیار بالایی برخوردار است و این امر بر روی توسعه صادرات اثرگذار است.

وی با اشاره به اینکه برخی از صاحبان این فناوری موفق به صادرات دستگاهی به قیمت 55 هزار دلار شده اند افزود: این مسئله نشان می دهد که تا چه اندازه یک دستگاه کوچک ارزش افزوده دارد و در حقیقت نشان دهنده نقش دانش تکنولوژی و فناوری در محصول است.

دبیر کل اتاق بازرگانی تهران اضافه کرد: در فناوریهای جدید و پیشرفته ارزش اصلی در دانش فنی آن است که هر چقدر این میزان بالاتر باشد به بالا رفتن توسعه صادرات غیرنفتی ما کمک می کند. به خصوص اینکه این صنعت در دنیا در حال پیشرفت و رقابت است.

دبیرکل اتاق بازرگانی تهران تاکید کرد: با توجه به کارهای خوبی که در زمینه فناوری نانو انجام شده نیاز است که از صاحبان فن و دانش در ایران حمایت شوند تا بتوانند با تمام کشورها رقابت کرده و محصولات خود را به سایر کشورها صادر کنند.



راسخ در پاسخ به اینکه اینگونه فعالیتها به چه میزان سرمایه‌گذاری نیاز دارد، اظهار کرد: از آنجا که وسعت این دانش بسیار بالاست و در زمینه‌های مختلفی چون صنایع غذایی، پزشکی، مواد پلیمری، فولاد، دارویی و... قابلیت استفاده دارد برآورد خاصی را نمی‌توان در حال حاضر بر روی آن داشت اما هر چقدر در این زمینه سرمایه‌گذاری انجام شود یقیناً جواب خواهد داد.