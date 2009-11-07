9 میلیارد ریال اعتبار برای احداث کمپینگ مرز مهران اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، مسعود اسکندری ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ایجاد 43 واحد در کمپینگ مهران پیش بینی شده که 23 واحد در فاز نخست و بقیه آن در فاز بعدی به اجرا در می‌آید .



وی در خصوص اعتبار اختصاص یافته برای اجرای این پروژه گفت: 980 میلیون تومان اعتبار از محل اعتبارات ملی برای احداث کمپینگ مهران که در ابتدای این شهر قرار گرفته، اختصاص یافته است .



این مسئول با اشاره به اینکه این اقدام در راستای رفع موانع و مشکلات اسکان زائران عتبات عالیات توسط سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان ایلام در حال انجام است، خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه مرز مهران پرترددترین مرز خاکی کشور شناخته شده و روزانه دو هزار و 500 تا سه هزار نفر از این مرز تردد می‌ کنند، ایجاد این کمپینگ ضروری است.

وی یادآور شد: همچنین در حال حاضر برای رفع مشکلات اسکان زائران و گردشگران در شهرستان مهران درصدد پیگیری برای احداث کمپینگ دیگری پس اتمام این کمپینگ در حال اجرا هستیم.