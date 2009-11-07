9 میلیارد ریال اعتبار برای احداث کمپینگ مرز مهران اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، مسعود اسکندری ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ایجاد 43 واحد در کمپینگ مهران پیش بینی شده که 23 واحد در فاز نخست و بقیه آن در فاز بعدی به اجرا در میآید.
وی در خصوص اعتبار اختصاص یافته برای اجرای این پروژه گفت: 980 میلیون تومان اعتبار از محل اعتبارات ملی برای احداث کمپینگ مهران که در ابتدای این شهر قرار گرفته، اختصاص یافته است.
این مسئول با اشاره به اینکه این اقدام در راستای رفع موانع و مشکلات اسکان زائران عتبات عالیات توسط سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان ایلام در حال انجام است، خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه مرز مهران پرترددترین مرز خاکی کشور شناخته شده و روزانه دو هزار و 500 تا سه هزار نفر از این مرز تردد می کنند، ایجاد این کمپینگ ضروری است.
وی یادآور شد: همچنین در حال حاضر برای رفع مشکلات اسکان زائران و گردشگران در شهرستان مهران درصدد پیگیری برای احداث کمپینگ دیگری پس اتمام این کمپینگ در حال اجرا هستیم.
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