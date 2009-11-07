به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب "در گلستانه" همزمان با جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران که از 20 تا 25 آبان‌ماه برگزار می‌شود انتشار می‌یابد. این کتاب مشتمل بر فیلمنامه‌های برگزیده جشنواره‌های منطقه‌ای و موضوعی بم، بجنورد، دزفول، بوشهر، اردبیل، قم و اصفهان است.

گنجاندن بخش مسابقه فیلمنامه‌نویسی در ساختار جشنواره‌های منطقه‌ای و موضوعی انجمن سینمای جوانان ایران در دو سال اخیر با هدف تقویت جریان فیلمنامه‌نویسی، غنی‌سازی محتوایی و مضمونی حوزه سینمای کوتاه و فرصت‌سازی برای توجه و اهتمام بیشتر به مضامین بومی، محلی و فرهنگی انجام و با استقبال خوب فیلمنامه‌نویسان استان‌های مختلف کشور روبرو شده است.

کتاب "در گلستانه" همزمان با برگزاری جشنواره در اختیار علاقمندان قرار خواهد گرفت.