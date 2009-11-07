سکوت وزارت خارجه در قبال کشتار مسلمان چین علت فراخوانی متکی به مجلس

مهدی سنایی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با اعلام این خبر اظهارداشت: با توجه به اینکه توجه به نهضت های اسلامی و مسلمانان دنیا جزء اولویت اصلی ما در سیاست خارجی ماست ، سئوال این است که چرا وزارت خارجه ما در زمان وقوع این حوادث سکوت اختیار کرده است؟

وی ادامه داد: ما معتقدیم سیاست نگاه به شرق باید از سیاستهای اصلی جمهوری اسلامی باشد و رابطه با چین به عنوان کشوری قدرتمند برای ما حائزاهیمت است اما به هر حال توجه به وضعیت مسلمانان کمتراز این اصل نیست.

دبیر کل فراکسیون اقتدار ملی تصریح کرد: ما از وزیر امور خارجه دعوت کردیم تا با حضور درکمیسیون درخصوص غفلت از این اصل از اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی پاسخگو باشد.

بیژن نوباوه نماینده تهران، مهدی سنایی نماینده نهاوند، حشمت الله فلاحت پیشه نماینده اسلام آباد غرب، سید حسین نقوی حسینی نماینده ورامین، علی مطهری نماینده تهران، سید احمدرضا دستغیب نماینده شیراز، پزشکیان نماینده تبریز و مقیمی نماینده خمین سئوال کنندگان از وزیر خارجه دراین رابطه هستند .

همچنین محمدرضا میرتاج الدینی نماینده تبریز نیز اطلاع از آخرین نتایج اقدامات کمیته تحریم کالاهای اسرائیلی را سئوال مشترک تعدادی ازنمایندگان از منوچهر متکی عنوان کرد و گفت: مردم خواهان شناسایی کالاهای صهیونیستی هستند و با توجه به تشکیل این کمیته نمایندگان مجلس به دنبال نتایج عملی آن هستند و از وزیر خارجه می خواهند تا گزارشی از عملکرد این کمیته ارائه دهد.

این سئوال را ستار هدایتخواه نماینده بویر آحمد و دنا، سودانی نماینده اهواز، محمدرضا میرتاج الدینی نماینده تبریز، موسوی نماینده جرف، زهره الهیان نماینده تهران، فرهاد تجری نماینده قصر شیرین، محمد کرمی راد نماینده کرمانشاه، محمود احمدی بیغش نماینده شازند و جهانبخش محبی نیا نماینده میاندوآب مطرح کرده اند .