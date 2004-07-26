چمران: اتوبوسراني وابسته به شهرداري نيست// منتظر اعلام نظر مجلس هستيم

مهندس مهدي چمران با اعلام اين مطلب به خبرنگار اجتماعي خبرگزاري"مهر" گفت: مجمع عمومي شركت واحد اتوبوسراني شوراي شهر مي باشد و براي حل اين ابهام موضوع را از طريق مجلس شوراي اسلامي دنبال مي كنيم.

وي با تاكيد بر اين موضوع كه اعضاي شوراي شهر براي خروج از هيات مديره هيچ گونه مشكلي ندارند، افزود: بنابراين هر پاسخي را كه مجلس در اين خصوص ارايه بدهد اجرا خواهيم كرد.

رييس شوراي شهر تهران با اشاره به اينكه دو تن از اعضاي حاضر در هيات مديره شركت واحد استعفاي خود را نيز نوشته و هيچ اصراي بر ماندن ندارند، اظهار داشت: اگر مجلس اعلام كند منعي وجود ندارد آنها باقي خواهند ماند و در غير اين صورت از حضور در هيات مديره شركت واحد انصراف خواهند داد.

چمران با تاكيد بر اين موضوع كه از نظر شوراي شهر هيچ منع قانوني براي عضويت اعضا در هيات مديره وجود ندارد، افزود: اما چون مجلس اين قانون را تصويب كرده است مي بايست در ارتباط با عضويت اعضاي شوراي شهر در شركت واحد اتوبوسراني به تفسير موضوع بپردازد و اعلام نظر نمايد.

وي افزود: وقتي مجمع عمومي شركت واحد خود شوراي شهر مي باشد، نمي توان آن را به عنوان سازمان وابسته به شهرداري معرفي نمود و اين ابهام بايستي توسط مجلس رفع شود.

رييس شوراي شهر تهران تصريح كرد: در حال حاضر ما منتظر اعلام نظر مجلس در اين خصوص بوده و تا كنون هيچ پاسخي دريافت نشده است.