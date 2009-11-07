پهنای باند اینترنت دانشگاه سیستان و بلوچستان به 100 مگابایت بر ثانیه افزایش یافت

مرتضی سنجرانی پور در گفتگو با خبرنگار مهر در زاهدان با اعلام این خبر اظهار داشت: با توجه به جمعیت دانشجویی دانشگاه سیستان و بلوچستان و لزوم ایجاد بستر مناسب جهت برگزاری کلاس های آموزش مجازی و آموزش از راه دور، پهنای باند اینترنت و اینترانت این دانشگاه با پیگیری مرکز انفورماتیک در سال تحصیلی جدید افزایش پیدا کرد.

مدیر مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه سیستان و بلوچستان افزود: پهنای باند اینترنت دانشگاه 62 مگابایت بود که در سال تحصیلی جدید 38 مگابایت بر ثانیه افزایش پیدا کرد و به صد مگابایت رسید.

سنجرانی پور اضافه کرد: همچنین با هماهنگی های به عمل آمده با شرکت مخابرات استان پهنای باند اینترانت کشوری نیز به میزان 80 مگابایت در ثانیه بر روی بستر فیبر نوری تهیه و در اختیار دانشگاه قرار گرفت.

مدیر مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه سیستان و بلوچستان از فعالیت 14 سایت کامپیوتری در پردیس دانشگاه خبر داد و خاطرنشان کرد: دانشگاه سیستان و بلوچستان با در اختیار داشتن 25 کیلومتر فیبر نوری و پنج هزار و 90 شبکه دارای یکی از گسترده ترین شبکه های فیبر نوری در میان دانشگاه های کشور است.