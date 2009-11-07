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۱۶ آبان ۱۳۸۸، ۱۳:۴۷

مرتضی سنجرانی پور خبر داد:

پهنای باند اینترنت دانشگاه سیستان و بلوچستان به 100 مگابایت بر ثانیه افزایش یافت

زاهدان - خبرگزاری مهر: مدیر مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه سیستان و بلوچستان از افزایش پهنای باند اینترنت این دانشگاه به 100 مگابایت بر ثانیه خبر داد.

مرتضی سنجرانی پور در گفتگو با خبرنگار مهر در زاهدان با اعلام این خبر اظهار داشت: با توجه به جمعیت دانشجویی دانشگاه سیستان و بلوچستان و لزوم ایجاد بستر مناسب جهت برگزاری کلاس های آموزش مجازی و آموزش از راه دور، پهنای باند اینترنت و اینترانت این دانشگاه با پیگیری مرکز انفورماتیک در سال تحصیلی جدید افزایش پیدا کرد.

مدیر مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه سیستان و بلوچستان افزود: پهنای باند اینترنت دانشگاه 62 مگابایت بود که در سال تحصیلی جدید 38 مگابایت بر ثانیه افزایش پیدا کرد و به صد مگابایت رسید.

سنجرانی پور اضافه کرد: همچنین با هماهنگی های به عمل آمده با شرکت مخابرات استان پهنای باند اینترانت کشوری نیز به میزان 80 مگابایت در ثانیه بر روی بستر فیبر نوری تهیه و در اختیار دانشگاه قرار گرفت.

مدیر مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه سیستان و بلوچستان از فعالیت 14 سایت کامپیوتری در پردیس دانشگاه خبر داد و خاطرنشان کرد: دانشگاه سیستان و بلوچستان با در اختیار داشتن 25 کیلومتر فیبر نوری و پنج هزار و 90 شبکه دارای یکی از گسترده ترین شبکه های فیبر نوری در میان دانشگاه های کشور است.

کد مطلب 978430

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