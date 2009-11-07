همایش «علوم دینی و غیر دینی» برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مواردی که موضوعات اصلی این کنفرانس را تشکیل می‌دهند عبارتند از: تاریخ و گرایشهای معاصر الهیات ارتدوکس و فلسفه مسیحیت هنر کلیسا، آموزشهای ارتدوکس، تاریخ نوشتار کلیسایی و مشکلات ترجمه، تاریخ ارتدوکس در حواشی غازان و گرایش آکادمی معنوی غازان، زندگی علما و روحانیان و رهبانیت، روشهای حل مشکلات امروز روانی و طب روانی از نظر مسیحیت ارتدکس.

ر این نشست نمایندگان ایالات متحده امریکا، بلاروس، ارمنستان و بسیاری از مناطق روسیه حضور دارند.

برای اولین بار در نشست علمی این کنفرانس نمایندگان کاتولیک از شهر غازان نیز حضور داشتند.





