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۱۶ آبان ۱۳۸۸، ۱۲:۱۸

همایش «علوم دینی و غیر دینی» برگزار شد

چهارمین کنفرانس سالانه «علوم دینی و غیردینی: ارتباط دوجانبه جدید و سنتی» که از 14 آبان‌ماه در غازان مرکز تاتارستان آغاز شد امروز به کار خود پایان می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مواردی که موضوعات اصلی این کنفرانس را تشکیل می‌دهند عبارتند از: تاریخ و گرایشهای معاصر الهیات ارتدوکس و فلسفه مسیحیت هنر کلیسا، آموزشهای ارتدوکس، تاریخ نوشتار کلیسایی و مشکلات ترجمه، تاریخ ارتدوکس در حواشی غازان و گرایش آکادمی معنوی غازان، زندگی علما و روحانیان و رهبانیت، روشهای حل مشکلات امروز روانی و طب روانی از نظر مسیحیت ارتدکس.

ر این نشست نمایندگان ایالات متحده امریکا، بلاروس، ارمنستان و بسیاری از مناطق روسیه حضور دارند.

برای اولین بار در نشست علمی این کنفرانس نمایندگان کاتولیک از شهر غازان نیز حضور داشتند.
 
 

کد مطلب 978432

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