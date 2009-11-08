فعالیت بسیاری از دفاتر خدمات زیارتی در غرب استان تهران غیرمجاز است

سیدمرتضی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: در حال حاضر دفاتر خدمات زیارتی در غرب استان تهران فعالیت و از علاقمندان برای سفرهای مذهبی ثبت نام می کنند درحالیکه تنها عده محدودی از آنها مجوز این کار را دارند.

وی ادامه داد: تنها 32 دفتر خدمات زیارتی در منطقه در خصوص اعزام زائر به سوریه عتبات عالیات به صورت مجاز و تحت نظر حج و زیارت فعالیت می کنند و فعالیت بقیه آنها غیرمجاز است.

این مسئول بیان کرد: اطلاعات مربوط به دفاتر خدمات زیارتی مجاز منطقه در سایت www.khk.ir موجود است و زائران باید پیش از ثبت نام در این زمینه آگاهی های لازم را کسب کنند.

حسینی اظهار داشت: یکی از نشانه های مجاز بودن یک دفتر خدمات زیارتی کربلا این است که ثبت نام آنها به صورت اینترنتی است و زائران باید در مورد دفاتری که مدارک زائران را به صورت مستقیم دریافت می کنند، محافظه کارانه و با دقت عمل کنند.

وی خاطرنشان کرد: به طور کلی در مورد سفرهای زیارتی اعم از سوریه و عراق لازم است زائران پیش از آغاز ثبت نام در یک دفتر خدمات زیارتی خاص از مجاز بودن آن دفتر مطمئن شوند و پس از کسب اطمینان ثبت نام کنند.

رئیس اداره حج و زیارت غرب استان تهران یادآور شد: رفتن به سفر مذهبی از طریق دفاتر غیرمجاز می تواند مشکلاتی به همراه داشته باشد که این امر، ضرورت توجه بیشتر به مجاز بودن دفاتر را بیش از پیش آشکار می کند.