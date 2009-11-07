20 درصد از فیلمبرداری "عروس غریبه" به پایان رسید

کریمی به خبرنگار مهر گفت: 20 درصد از فیلمبرداری فیلم سینمایی "عروس غریبه" در نطنز به پایان رسیده است و تاکنون تمام بازیگران اصلی مقابل دوربین رفته‌اند. بخش عمده فیلمبرداری این فیلم در نطنز انجام می‌شود.

فیلمبرداری این فیلم در قالب اجتماعی و طی 25 جلسه در نطنز و پنج جلسه در تهران انجام می‌شود .حمیرا ریاضی، ترلان پروانه و ایلیا قهرمانی، شاه‌علی سرخانی و مژگان غلامی بازیگران این فیلم هستند.

"عروس غریبه" روایت زندگی زنی به نام ناهید است که ناامید از درمان کودکش که به بیماری روانی مبتلاست توسط همسر روانپزشک خود به یک دعا نویس متوسل می شود و کودک تسخیر شده اش را درمان می‌کند.

عوامل این فیلم عبارتند از مدیر فیلمبرداری: محمد علی سیگارودی، صدابردار: مجید هاشم‌پور، طراح گریم: اکبر محمد صالحی، طراح صحنه و لباس: شهرام غدیری، دستیار اول کارگردان و برنامه ریز: علیرضا صالحی، دستیار دوم کارگردان: اشکان سپهر، مدیر تولید :مهدی مهابادی، عکاس: محمدحسن ناحی.