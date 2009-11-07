محصولات کشاورزی با بسته بندی نانو وارد بازار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، سید مجتبی خیام نکویی که مسئولیت نایب رئیس و دبیر کمیته فن آوری وزارت جهاد کشاورزی را برعهده دارد ، گفت: با تولید نمونه های بسته بندی نانو و افزایش عمر محصولات آسیب پذیر، حداقل 5 درصد از ضایعات محصولات کشاورزی کاهش می یابد.

وی گفت: پروژه ساخت بسته بندی نانو با همکاری ستاد ویژه توسعه فن آوری نانو، کمیته فن آوری نانو وزارت جهاد کشاورزی و بخش خصوصی در حال انجام است.

خیام نکویی، تعداد پروژه های تحقیقاتی در فن آوری نانو بخش کشاورزی را 23 مورد عنوان کرد و گفت: این پروژه ها در حوزه هایی همچون جنگل و مرتع، دام، دامپزشکی، بیوتکنولوژی، آب و خاک، چوب و شیلات در دست اجرا هستند.

وی در همین حال تولید دو نوع کرم با عنوان های بهار و بابونه که خاصیت ضد التهاب و خشکی و رفع سوختگی های سطحی دارند را از جمله دستاوردهای بخش کشاورزی درعرصه فن آوری نانون معرفی کرد.

نایب رئیس و دبیر کمیته فن آوری نانو وزارت جهاد کشاورزی اظهار داشت: امروزه فن آوری نانو قابلیت خوبی برای تبدیل کشاورزی سنتی به کشاورزی مدرن و پایدار و افزایش درآمد کشاورزان دارد.

وی در عین حال استفاده از فن آوری نانو در بخش کشاورزی را با توجه به افزایش جمعیت و محدودیت منابع آب و خاک و همچنین اهمیت تولید غذا و امنیت غذایی و افزایش تولید بدون افزایش سطح زیر کشت را در کشور ضروری ارزیابی کرد.

خیام نکویی از تدوین سند راهبردی نانو در بخش کشاورزی خبر داد و گفت: با تهیه این سند راهبردی که 10 ساله است نقشه راه برای بهره گیری فن آوری نانو در حوزه کشاورزی مشخص می شود.

وی به پروژه های مشترک ایران با کشورهای هند، هلند و آلمان نیز اشاره کرد و ابراز داشت: در حال مذاکره برای اجرای پروژه های مشترک با این کشورها هستیم و پیش بینی می شود تا پایان امسال یک پروژه مشترک با هلند در زمینه نانو موتورها در بخش کشاورزی اجرا شود.

رئیس پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی افزود: دستیابی به این فن آوری می تواند در زمینه تولید جلبک های میکروسکوپی برای استفاده در دارو و سوخت های زیستی کمک کند.