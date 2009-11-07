بیمه ایران 17 میلیارد تومان خسارت جرحی و فوتی در مازندران پرداخت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر طبیعی نژاد پیش از ظهر شنبه در حاشیه نواخته شدن زنگ نمادین ترویج فرهنگ بیمه که به مناسبت سالروز هفتادمین سالگرد تاسیس این شرکت در مدرسه راهنمایی دخترانه حافظ ناحیه یک ساری برگزار شد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این رقم با اعتبار شش ماهه عمرانی مازندران برابری می کند.

افزایش تصادفات منجر به جرح و فوت در استان

وی خاطرنشان کرد: میزان پرداخت بیمه دیه و جرحی تصادفی توسط این نهاد در هفت ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل از 20 درصد رشد برخوردار بوده که ناشی از افزایش تصادفات جرحی و فوتی در جاده های استان دارد.

وی تعداد مجروحان و فوتی های بیمه شده استان که بیمه آنان پرداخت شد را 11 هزار و 975 نفر ذکر کرد.

رشد 380 درصدی پرداخت بیمه درمان در استان و بیماری زیاد شهروندان مازنی

مدیرکل بیمه ایران استان مازندران با اشاره به اینکه میزان بیمه پرداختی درمان استان در این مدت 54 میلیارد تومان بوده است، تصریح کرد: پرداخت بیمه درمان در مازندران رشد 380 درصدی داشته که ناشی از آن بوده که مازندرانی ها در کوتاه ترین زمان ممکن درگیر بیماری می شوند.

طبیعی نژاد با بیان اینکه این شرکت توانسته در هفت ماهه امسال نسبت به پرداخت 19 میلیارد ریال بیمه بدنه اقدام کند، یادآور شد: میزان خسارات پرداختی توسط بیمه ایران در هفت ماهه امسال از رشد 31 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل برخوردار بوده است.

وی با اعلام اینکه بیمه ایران در مازندران توانست نسبت به پرداخت 276 میلیارد ریال خسارت اقدام کند، افزود: هم اکنون 75 درصد بازار بیمه ای استان در اختیار بیمه ایران است.

مدیرکل بیمه ایران استان مازندران با بیان اینکه ساری با 71 و رامسر با هشت درصد به ترتیب بیشترین و کمترین شهرها از نظر وقوع حادثه و پرداخت خسارت از نظر بیمه ایران در هفت ماهه امسال بودند در عین حال از راه اندازی شعبه بیمه ایران در شهرستان نور تا پایان آبان ماه سال جاری خبر داد.

راه اندازی شعبه بیمه ایران در نور تا پایان آبان ماه

طبیعی نژاد گفت: هم اکنون 9 شعبه بیمه ایران در شهرستانهای استان با 193 نفر پرسنل فعال بوده و 210 نماینده بیمه ایران در شهرهای استان توانستند به صورت غیرمستقیم برای 630 نفر شغل ایجاد کنند.

وی در ادامه با تاکید بر ترویج فرهنگ بیمه از طریق دانش آموزان مدارس به خانواده ها افزود: تفکر بسیاری از مدیران دستگاه های اجرایی نسبت به فرهنگ بیمه هنوز سنتی است.

وی افزود: هم اکنون 800 هزار نفر از جمعیت سه میلیون نفری استان تحت پوشش انواع بیمه ها بوده که سهم بیمه ایران از افراد فوق 500 هزار نفر است.

بسیاری از ساختمانهای دستگاه های اجرایی مازندران بیمه نیستند

طبیعی نژاد با بیان اینکه فرهنگ بیمه در مازندران باید از مسئولان آغاز شود در عین حال اذعان داشت: قالب ساختمانهای دستگاه های اجرایی استان نظیر استانداری و بسیاری از فرمانداری ها و پروژه های عمرانی در دست ساخت مازندران بیمه نیستند.

به گزارش مهر، رئیس سازمان آموزش و پرورش مازندران نیز در این مراسم نمادین در سخنانی با تاکید بر ترویج فرهنگ بیمه توسط دانش آموزان به خانواده ها افزود: بیمه ایران یکی از پیشتازان صنعت بیمه در کشور است.

عبدالوحید فیاضی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به شیوع آنفلوانزای نوع آ در مدارس از والدین مدارس خواست تا به صورت روزانه نسبت به غربالگری دانش آموزان اقدام و دانش آموز یا معلم بیمار را تا حصول اطمینان از سلامتی اش به مدرسه بازنگردانند.

مازندران دارای شش هزار مدرسه و 540 هزار دانش آموز است.