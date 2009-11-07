نخستین جلسه شورای اطلاع رسانی وزارت کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، حاضران در این جلسه ضمن ارائه گزارش از نحوه گردش اطلاعات در ستاد وزارت کشور و استانداری ها و همینطور ارائه اخبار وزارت کشور به رسانه های عمومی و مردم بر ضرورت فعال شدن شورای اطلاع رسانی وزارت کشور تأکید کردند.

همچنین مقرر شد در جلسه آینده شورای اطلاع رسانی درخصوص سخنگوی وزارت کشور و دبیر شورای اطلاع رسانی نیز تصمیم گیری شود.

این جلسه مقرر شد اعضاء جلسه ضمن مطالعه آئین نامه شورای اطلاع رسانی در جلسه آینده آمادگی لازم را برای بازنگری در این آئین نامه داشته باشند.

در این جلسه علاوه بر سید صولت مرتضوی معاون سیاسی وزیر کشور، مدیر کل حوزه وزارتی، مدیر کل سیاسی، مدیر کل روابط عمومی و مدیر کل انتخابات وزارت کشور و نمایندگانی از معاونت امنیتی، انتظامی - عمرانی و سازمان مدیریت بحران حضور داشتند.