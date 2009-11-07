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۱۶ آبان ۱۳۸۸، ۱۲:۳۳

با حضور وزیر ارشاد ؛

مراسم معارفه معاون مطبوعاتی ارشاد دوشنبه برگزار می‌شود

مراسم معارفه معاون مطبوعاتی ارشاد دوشنبه برگزار می‌شود

محمدعلی رامین معاون مطبوعاتی جدید وزارت ارشاد دوشنبه هفته جاری رسماً با حضور سیدمحمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به جامعه رسانه‌ای کشور معرفی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم تودیع و معارفه علیرضا ملکیان و محمدعلی رامین معاونان مطبوعاتی قدیم و جدید وزارت ارشاد روز دوشنبه  18 آبان در محل این وزارتخانه برگزار می‌شود.

بنا بر اعلام مدیرکل روابط عمومی وزارت ارشاد در مراسم مذکور که با حضور سیدمحد حسینی وزیر ارشاد برگزار می‌شود تنی چند از معاونین و مدیران این وزارتخانه هم تودیع و معارفه می‌شوند.

این مراسم ساعت 10 صبح روز دوشنبه 18 آبان در سالن سینمایی وزارت ارشاد واقع در میدان بهارستان، خیابان کمال‌الملک، ساختمان مرکزی این وزارتخانه برگزار می‌شود.

کد مطلب 978442

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