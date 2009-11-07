به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم تودیع و معارفه علیرضا ملکیان و محمدعلی رامین معاونان مطبوعاتی قدیم و جدید وزارت ارشاد روز دوشنبه 18 آبان در محل این وزارتخانه برگزار می‌شود.

بنا بر اعلام مدیرکل روابط عمومی وزارت ارشاد در مراسم مذکور که با حضور سیدمحد حسینی وزیر ارشاد برگزار می‌شود تنی چند از معاونین و مدیران این وزارتخانه هم تودیع و معارفه می‌شوند.

این مراسم ساعت 10 صبح روز دوشنبه 18 آبان در سالن سینمایی وزارت ارشاد واقع در میدان بهارستان، خیابان کمال‌الملک، ساختمان مرکزی این وزارتخانه برگزار می‌شود.