افزایش قابل توجه نرخ رشد بانکهای اسلامی در دوران بحران اقتصادی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، برایان چاپلین سردبیر مجله بانکدار در این تحقیقات اظهار داشته است: رویکرد محافظه کار و ارتباط نزدیک میان بخش مالی و و دارایی‌های حقیقی به بانکهای اسلامی کمک کرده است که از بحران اقتصادی جهان دور بمانند.

این تحقیق که از سوی مجله " بانکدار" مستقر در لندن و بانک اچ ای بی اس انجام شده اظهار داشت که مؤسسات مالی اسلامی بر این بحران که به‌شدت به بانکهای متعارف غرب صدمه وارد کرده غلبه کرده‌اند.

در ماه سپتامبر سال 2008، پس از سقوط شرکت بزرگ برادران لهمن به عنوان یکی از غولهای وال استریت طوفان بزرگ اقتصادی در ایالات متحده و جهان ایجاد شد. این طوفان بسیاری از شرکتهای بزرگ جهان را از پای در آورد و موجب شد بسیاری شغل خود را از دست بدهند.

این تحقیق موفقیت بانکهای اسلامی را ناشی از ممنوعیت سرمایه‌گذاری در دارایی‌های غیرحقیقی می‌داند که موجب بحران اقتصادی شد. قوانین بانکها و اقتصاد اسلامی یکی از عوامل مهم عدم قرار گرفتن در معرض بحرانی بود که گریبان‌گیر بازارهای جهانی شده است، چرا که اسلام مسلمانان را از ربا خواری به عنوان دریافت و پرداخت سود در وامها منع کرده است.

معاملات بانکهای اسلامی باید با پشتوانه دارایی‌های حقیقی صورت گیرد، از این رو سرمایه‌گذاران حق دارند که بدانند سرمایه‌های آنها به چه مصرفی می‌رسد که این امر از سوی هیئتهای نظارت مستقر در بانکها تضمین می‌شوند.

شکوفایی اقتصاد و بانکداری اسلامی در اقتصاد بحران زده دنیا

این تحقیق نشان می‌دهد که در نتیجه امنیت صنعت اقتصاد اسلامی به ایجاد یک سابقه ملموس در بازارهای جهانی پرداخته است.

دیوید دیو معاون مدیرکل شعبه بانک اچ اس بی سی در منامه اظهار داشت: درحال حاضر تقاضای بسیاری برای محصولات سرمایه‌ای تضمین شده و محصولات سرمایه‌ای ایمن وجود دارد.

همچنین تحقیقات اخیر یادآور شده است که دارایی‌های بانکهای شرع‌محور یا واحدهای اسلامی بانکهای معمولی غرب با 6/28 درصد نرخ رشد به 822 میلیارد دلار در سال 2009 رسیده است که نسبت به رقم 639 میلیارد دلار سال 2008 افزایش چشمگیری داشته است.

این ارقام به‌شدت با ارقام بانکهای غیر اسلامی درحال رکود تفاوت دارد.

تحقیقات مجله بانک دار از 1000 بانک بزرگ دنیا که در ماه ژوئیه منتشر شده است نیز نشان می‌دهد که رشد سالانه دارایی‌های بانهای غیر اسلامی 8/6 درصد بوده است.

اقتصاد اسلامی یکی از بخشهای صنعت جهانی اقتصاد است که با سرعت قابل توجهی رشد می‌کند.