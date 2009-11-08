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۱۷ آبان ۱۳۸۸، ۱۵:۲۹

بوستان تفریحی بانوان در سنندج راه اندازی می شود

بوستان تفریحی بانوان در سنندج راه اندازی می شود

سنندج - خبرگزاری مهر: شهردار سنندج از راه اندازی و افتتاح بوستان ویژه بانوان تا بهمن ماه سال جاری در این شهر خبر داد.

فریدون پوررضایی در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج اظهار داشت: بوستان اختصاصی بانوان با امکانات کامل رفاهی و تفریحی در حال حاضر در دست ساخت و تکمیل است و تا بهمن ماه سال جاری به بهره برداری خواهد رسید.

وی ادامه داد: این بوستان تفریحی و رفاهی در زمینی به مساحت دو هکتار و در یکی از محله های مناسب و قابل دسترس شهر سنندج برای استفاده بانوان ساخته می شود.

شهردار سنندج با اشاره به میزان اعتبارات در نظر گرفته شده برای بهره برداری از بوستان بانوان خاطرنشان کرد: برای بهره برداری از بوستان بانوان سنندج اعتباری بالغ بر 9 میلیارد و 200 میلیون ریال در نظر گرفته شده است که تاکنون بیش از 70 درصد از این اعتبار هزینه شده است.

پوررضایی افزود: فضای تفریحی، زمین استاندار ورزشهای مختلف بانوان از جمله والیبال، فوتسال، بسکتبال، پیست دوچرخه سواری و فضای ویژه ورزشهای همگانی از جمله مهمترین بخشهای بوستان بانوان سنندج است.

وی بیان داشت: این بوستان به امکانات و سخت افزارهای مورد نیاز کنترل ورود و خروج مجهز و آسایش لازم برای ورود بانوان فراهم شده است.

شهردار سنندج با اشاره به افزایش فضاهای تفریحی و فرهنگی در این شهر عنوان کرد: در حال حاضر علاوه بر بوستان بانوان، چندین پارک دیگر در سنندج در حال اجرا و مرمت است که امیدواریم با تامین به موقع اعتبار مورد نیاز بتوانیم این طرحها را به بهره برداری برسانیم.

کد مطلب 978446

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