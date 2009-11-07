حضور ایران در "همایش جهانی مبارزه با فساد" در قطر

به گزارش خبرگزاری مهر، اعضای هیئت جمهوری اسلامی ایران را در این همایش ، معاون وزیر دادگستری، یکی از مدیران‌کل معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و یکی از کارشناسان ارشد وزارت امور خارجه تشکیل می‌دهد.

همایش جهانی مبارزه با فساد قطر طی دو اجلاس برگزار می‌شود. اجلاس اول در روزهای 16 و 17 آبان ( 7 و 8 نوامبر) و اجلاس دوم در روزهای 18 و 19 آبان ( 9 و 10 نوامبر ) برگزار می شود.

اجلاس اول تحت عنوان همایش جهانی مبارزه با فساد است و اجلاس دوم، اجلاسی است که کشورهای عضو «کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مقابله با فساد» در آن شرکت می کنند .

ولی‌الله خبره، قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور طبق برنامه قرار است در اجلاس دوم این همایش درخصوص اقدامات تقنینی، قضایی و اجرایی جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر دیدگاه‌های مقام معظم رهبری در فرمان هشت‌ماده‌ای سخنرانی کند.

پیش‌بینی می‌شود نمایندگان بیش از 140 کشور جهان به عنوان عضو کنوانسیون و یا اجراکنندگان آن و همچنین نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی مربوط و NGO های بین‌المللی حضور یابند.

جمهوری اسلامی ایران اولین بار است که به عنوان عضو « کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مقابله با فساد » در این اجلاس شرکت می‌کند.

« کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مقابله با فساد » در آبان 1387 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و در اردیبهشت 1388 نیز اسناد مربوطه به آن تحویل سازمان ملل شد.

موضوع « همایش جهانی مبارزه با فساد » بحث و بررسی در مورد نقش جامعه مدنی و نهادهای مردمی در زمینه مبارزه با فساد و ترویج فرهنگ صداقت و درستکاری در بخش‌های دولتی عمومی و خصوصی و پرورش فضای اخلاقی در جامعه جهانی است.

همچنین بررسی راهکارهای تعامل بخش‌های دولتی و خصوصی در زمینه محو فساد و شفافیت در فعالیت‌ها و ارتقای کارایی و اثربخشی بخش عمومی و شناسایی راه‌های مقابله با فساد باعنایت به بحران مالی جهانی و شناسایی رویه‌های مناسب خودکنترلی از دیگر موضوعات مورد بحث اجلاس روزهای شانزدهم و هفدهم آبان ( 7 و 8 نوامبر) همایش جهانی مبارزه با فساد است.

در اجلاسی که در روزهای 18 و 19 آبان( 9 و 10 نوامبر ) برگزار می‌شود درباره همه فصول کنوانسیون ملل متحد برای مقابله با فساد، بحث و تصممیم گیری می شود . در دو اجلاس قبلی کنوانسیون ملل متحد برای مقابله با فساد، بحث مهم نظارت بر نحوه اجرای مواد این کنوانسیون مورد توجه کشورها قرار گرفت و قرار است علاوه بر 2 موضوع فوق، کنفرانس دول عضو به موضوعاتی درباره پیشگیری از فساد، جرم‌انگاری مصادیق فساد، همکاری‌های بین‌المللی در زمینه استرداد دارایی‌های به غارت‌رفته و کمک‌های فنی و نیز جرم‌انگاری کارگزاران عمومی سازما‌ن‌های بین‌المللی بپردازد.

در این زمینه، نمایندگان جمهوری اسلامی ایران در وین و تهران بررسی‌ها و کارشناسی‌های لازم را به‌عمل‌آورده و با رایزنی با کشورهای مختلف زمینه مناسبی را برای تدوین مقررات مناسب فراهم نموده‌اند.