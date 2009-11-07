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۱۶ آبان ۱۳۸۸، ۱۳:۱۹

حضور ایران در "همایش جهانی مبارزه با فساد" در قطر

هیئتی از جمهوری اسلامی ایران به سرپرستی ولی‌الله خبره قائم مقام سازمان بازرسی‌کل‌کشور در همایش جهانی مبارزه با فساد که در دوحه قطر برگزار می‌شود شرکت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اعضای هیئت جمهوری اسلامی ایران را در این همایش ، معاون وزیر دادگستری، یکی از مدیران‌کل معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و یکی از کارشناسان ارشد وزارت امور خارجه تشکیل می‌دهد.

همایش جهانی مبارزه با فساد قطر طی دو اجلاس برگزار می‌شود. اجلاس اول در روزهای 16 و 17 آبان ( 7 و 8 نوامبر) و اجلاس دوم در روزهای 18 و 19 آبان ( 9 و 10 نوامبر ) برگزار می شود.

اجلاس اول تحت عنوان همایش جهانی مبارزه با فساد است و اجلاس دوم، اجلاسی است که کشورهای عضو «کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مقابله با فساد»  در آن شرکت می کنند .

ولی‌الله خبره، قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور طبق برنامه قرار است در اجلاس دوم این همایش درخصوص اقدامات تقنینی، قضایی و اجرایی جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر دیدگاه‌های مقام معظم رهبری در فرمان هشت‌ماده‌ای سخنرانی کند.

پیش‌بینی می‌شود نمایندگان بیش از 140 کشور جهان به عنوان عضو کنوانسیون و یا اجراکنندگان آن و همچنین نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی مربوط و NGO های بین‌المللی حضور یابند.

جمهوری اسلامی ایران اولین بار است که به عنوان عضو « کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مقابله با فساد » در این اجلاس شرکت می‌کند.

« کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مقابله با فساد » در آبان 1387 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و در اردیبهشت 1388 نیز اسناد مربوطه به آن تحویل سازمان ملل شد.

موضوع « همایش جهانی مبارزه با فساد » بحث و بررسی در مورد نقش جامعه مدنی و نهادهای مردمی در زمینه مبارزه با فساد و ترویج فرهنگ صداقت و درستکاری در بخش‌های دولتی عمومی و خصوصی و پرورش فضای اخلاقی در جامعه جهانی است.

همچنین بررسی راهکارهای تعامل بخش‌های دولتی و خصوصی در زمینه محو فساد و شفافیت در فعالیت‌ها و ارتقای کارایی و اثربخشی بخش عمومی و شناسایی راه‌های مقابله با فساد باعنایت به بحران مالی جهانی و شناسایی رویه‌های مناسب خودکنترلی از دیگر موضوعات مورد بحث اجلاس روزهای شانزدهم و هفدهم آبان ( 7 و 8 نوامبر) همایش جهانی مبارزه با فساد است.

در اجلاسی که در روزهای 18 و 19 آبان( 9 و 10 نوامبر )  برگزار می‌شود درباره همه فصول کنوانسیون ملل متحد برای مقابله با فساد، بحث و تصممیم گیری می شود . در دو اجلاس قبلی کنوانسیون ملل متحد برای مقابله با فساد، بحث مهم نظارت بر نحوه اجرای مواد این کنوانسیون مورد توجه کشورها قرار گرفت و قرار است علاوه بر 2 موضوع فوق، کنفرانس دول عضو به موضوعاتی درباره پیشگیری از فساد، جرم‌انگاری مصادیق فساد، همکاری‌های بین‌المللی در زمینه استرداد دارایی‌های به غارت‌رفته و کمک‌های فنی و نیز جرم‌انگاری کارگزاران عمومی سازما‌ن‌های بین‌المللی بپردازد.

در این زمینه، نمایندگان جمهوری اسلامی ایران در وین و تهران بررسی‌ها و کارشناسی‌های لازم را به‌عمل‌آورده و با رایزنی با کشورهای مختلف زمینه مناسبی را برای تدوین مقررات مناسب فراهم نموده‌اند.

کد مطلب 978450

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