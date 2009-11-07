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۱۶ آبان ۱۳۸۸، ۱۲:۳۷

به مدت 16 روز/

کتابخانه های منطقه 3 پایتخت شبانه روزی شد

کتابخانه های منطقه سه شهر تهران به منظور ترویج و اشاعه فرهنگ این حوزه از 14 تا 30 آبان ماه شبانه روزی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، طرح شبانه روزی شدن کتابخانه های منطقه سه شهر در راستای اجرای طرح شیانه روزی 44 کتابخانه پایتخت است که به همت سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در هفته کتاب و کتابخوانی در سطح مناطق 22 گانه به اجرا در آمده است.

این طرح از 14 الی 30 آبان ماه در سطح کتابخانه های منطقه سه به اجرا درآمده و پذیرای شهروندان منطقه است.

سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران به عنوان متولی اصلی بسط ، گسترش و ترویج فرهنگ عمومی در سطح شهر تهران با اجرای طرح شبانه روزی کردن کتابخانه های شهر، ترویج فرهنگ کتابخوانی و افزایش سرانه این حوزه را هدف قرار داده است.
کد مطلب 978452

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