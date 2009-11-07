تحول آموزش وپرورش توسط حاجی بابایی/ محصولی مدیری استراتژیک است

سید حسین نقوی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به معرفی حمیدرضا حاجی بابایی از سوی رئیس جمهور بعنوان وزیر پیشنهادی آموزش وپرورش، اظهار داشت: به عقیده من هم جامعه فرهنگی کشور و هم نمایندگانی که سابقه فرهنگی دارند حاجی بابایی را بعنوان فردی که کاملا با ساختار آموزش وپرورش آشنا بوده است، می شناسند.

وی ادامه داد: حاجی بابایی در مقاطع مختلف وزارتخانه آموزش وپرورش مدیریت نموده، ضمن اینکه طی چهار دوره ریاست فراکسیون فرهنگیان مجلس شورای اسلامی را هم برعهده داشته است.

این عضو فراکسیون فرهنگیان مجلس، حاجی بابایی را فردی آشنا با ساختارمجلس، وزارت آموزش وپرورش ودولت دانست وتصریح کرد: حاجی بابایی با توانمندی که دارد خواهد توانست تحولی اساسی در نظام آموزش وپرورش کشورمان ایجاد کند.

وی در ادامه با اشاره به معرفی صادق محصولی از سوی رئیس جمهور بعنوان وزیر پیشنهادی رفاه وتامین اجتماعی عنوان کرد: محصولی یک مدیر استراتژیک هماهنگ با دولت است ، که وزارتخانه رفاه وتامین اجتماعی برای پیشبرد لایحه هدفمند کردن یارانه ها به چنین فردی نیازمند است.

نقوی حسینی در عین حال تصریح کرد: البته دو انتقاد اساسی هم به محصولی وارد است؛ یکی متجانس نبودن مدیریت سیاسی ایشان با مدیریت رفاهی در وزارت رفاه ودیگر دارایی های هنگفتی که دارد.