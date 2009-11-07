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۱۶ آبان ۱۳۸۸، ۱۳:۳۲

همایش "جان رالز" برگزار می‌شود

همایش "جان رالز" برگزار می‌شود

همایش "جان رالز" از سوی کانون اندیشه جوان طی روزهای نهم و دهم آذرماه در دانشگاه تهران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این همایش از سلسله همایش‍های "آنان می‌اندیشند" است که توسط کانون اندیشه جوان برگزار می‌شود و به بررسی آراء و اندیشه‌های جان رالز فیلسوف امریکایی می‌پردازد.

زمینه‌های تاریخی - اجتماعی اندیشه جان رالز، مبانی اندیشه‌ای جان رالز، رالز و نسبت عدالت و آزادی از جمله محورهای این همایش به شمار می‌روند.

نسبت عدالت اجتماعی - اقتصادی رالز و آراء شهید مطهری، نسبت عدالت اجتماعی - اقتصادی رالز و آراء شهید صدر سایر موضوعاتی هستند که در این همایش مورد بررسی قرار می‌گیرند.

علاقه‌مندان می‌توانند جهت اطلاع از چگونگی ارسال مقالات می‌توانند با مدیریت کانون اندیشه‌شناسی کانون اندیشه جوان به آدرس تهران، خیابان جمال زاده شمالی، کوچه معینی، پلاک 3 تماس بگیرند.

کد مطلب 978456

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