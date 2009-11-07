سه مددجوی قزلحصار موفق به کسب رتبه اول مسابقات قرآنی کشور شدند

علی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: قرآن راهنما و هدایتگر انسانهایی است که تمسک به آن سبب سعادتمندی و عمل به آن شناسایی راه های صحیح زندگی را برای انسانها هموار می سازد، از این رو دارالقرآن ندامتگاه قزلحصار با برگزاری دوره های مختلف علوم قرآنی زمینه شرکت مددجویان این مرکز را در مسابقات علوم قرآنی ویژه مددجویان زندانهای کشور را فراهم کرد.

وی افزود: دارالقرآن اداره فرهنگی تربیتی این مرکز با هدف ترویج و اشاعه فرهنگ غنی اسلامی که منشأ خیر و تکامل روحی و روانی انسانها است توانست با تمهید کلاسهای آموزشی و بکارگیری استاتید مجرب در مهد قرآن کریم دوره های روانخوانی، تجوید، قرائت، درک مفاهیم و تفسیر قرآن کریم را در شش ماهه نخست امسال برگزار کند.

حسینی بیان داشت: ما به منظور اشاعه فرهنگ غنی اسلامی در صدد هستیم تا با برگزاری کلاسهای علوم قرآنی برنامه های صحیح زندگی را به مددجویان شناسانده و زمینه های بازسازی شخصیت آنان را مهیا کنیم.

رئیس ندامتگاه قزلحصار اعلام کرد: از ابتدای سال جاری 550 کلاس برای مددجویان متقاضی شرکت در کلاسهای آموزشی برگزار شد که به طور میانگین در هر کلاس 100 نفر شرکت کردند، در این راستا، سه مقام اول کشوری در رشته حفظ کل قرآن کریم توسط مددجو "سبقت الله نورزهی"، حفظ بیست جز توسط "جمال الدین محمد عمر" و حفظ 10 جز توسط "احمد سعیدی" کسب شد.

اتمام دوره های جدید فنی و حرفه ای در ندامتگاه قزلحصار

وی به اتمام چند دوره فنی حرفه ای در این ندامتگاه اشاره کرد و ادامه داد: واحد فنی حرفه ای اداره فرهنگی تربیتی این مرکز با هدف ترویج و اشاعه فرهنگ کسب حرفه و فنون صنعتی بعد از برگزاری دوره های آموزشی توسط اساتید مجرب اداره فنی حرفه ای شهرستان کرج اقدام به برگزاری آزمون پایان دوره کرد.

این مسئول هدف از برگزاری دوره های مختلف فنی حرفه ای را فراهم کردن زمینه اشتغال پس از آزادی عنوان و اعلام کرد: توسعه و ترویج زمینه کسب آموزش فنی حرفه ای به منظور ایجاد اشتغال و حرفه آموزی از وظایف اصلی سازمان زندانها است به نحوی که در راستای سیاستهای کاهش آسیب به مقوله حرفه آموزی و اشتغال مددجویان توجه خاصی شده است.

حسینی اظهار داشت: این اقدام مثبت در اصلاح و تربیت مددجویان مؤثر بوده و کاردرمانی به عنوان محور اساسی در بازسازی شخصیتی و اجتماع پذیری آنان نقش بسزایی داشته و موجب اعتماد به نفس و بازگشت مجدد مددجو به جامعه و احیای زندگی شرافتمندانه پس از آزادی خواهد شد.

وی در مورد دوره های برگزار شده فنی حرفه ای خاطرنشان کرد: در این دوره از رشته های فنی حرفه ای 84 نفر از مددجویان اندرزگاه های یک و سه و مددجویان کارخانجات اندرزگاه چهار در رشته های درب و پنجره سازی، قالی بافی و رایانه کار درجه دو شرکت کردند.

حسینی افزود: آزمون دوره های درب و پنجره سازی، قالیبافی و رایانه کار درجه دو در 23 آبان ماه سال جاری با حضور ممتحنین اداره فنی حرفه ای شهرستان کرج در ندامتگاه قزلحصار برگزار می شود.