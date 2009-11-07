50 درخت کهنسال در استان یزد شناسایی شده است

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، سودابه علی ‌احمد کروری که برای نمونه ‌گیری و انجام تحقیقات از درختان کهنسال استان یزد به این استان سفر کرده است در جمع خبرنگاران این استان اظهار داشت: درختان کهنسال موجود در استان یزد از گونه ‌های مختلف نظیر سرو، چنار، زبان گنجشک و حتی زیتون است.

وی با اشاره به اهمیت این درختان افزود: به ‌زودی کتاب درختان کهنسال استان یزد به دو زبان فارسی و انگلیسی توسط سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور به چاپ خواهد رسید که بعد از انتشار این کتاب باید به سرعت برای ثبت این درختان در یونسکو اقدام شود زیرا ممکن است کشورهای دیگر در این زمینه اقدام کنند و بسیاری از درختان را به نام خود به ثبت برسانند.

کروری با بیان اینکه درختان کهنسال هر استانی نشانگر تاریخ، فرهنگ و هویت ملی - اسلامی آن استان به شمار می‌ روند،‌ بیان داشت: علاوه بر این درختان کهنسال مهمترین ذخائر ژنتیکی گیاهی کشور و گنج سربسته مطالعات کشور ما در مدیریت احیا منابع طبیعی تجدید شونده استان یزد هستند.

قوه نامیه درختانی نظیر سرو ابرکوه بالای 95 درصد است

کروری بیان داشت: از جمله درختانی که زمانی کاملا سالم، شاداب و با قوه نامیه بذرهای بالای 95 درصدی بود، سرو چهار هزار ساله ابرکوه بود و اصلا ابرکوه که قبلا تنها یک بخش بود به دلیل وجود این درخت به شهرستان تبدیل شد اما هم‌ اکنون شاهد ایجاد مشکلاتی برای این درخت هستیم.

وی کنده‌ کاری روی درختان،‌ آبیاری غیرضروری، ایجاد شعله های آتش در کنار برخی از این درختان،‌ قرار گرفتن برخی از درختان در حریم باغهای شخصی و ... را بیشترین عامل آسیب رساندن به درختان کهنسال استان یزد دانست.

حفظ درختان کهنسال استان یزد نیازمند یک مدیریت واحد است

کروری تاکید کرد: ایجاد این مشکلات برای درختها به دلیل عدم وجود یک مدیریت واحد و عدم نظارت و ساماندهی اطراف این درختان کهنسال و ارزشمند است.

این محقق برجسته کشورمان از استاندار یزد به عنوان استانی که تقریبا بیشترین درختان کهنسال را در خود جای داده است، خواست تا علاوه بر نهادهای ذیربط نظیر سازمان جنگلها و مراتع، محیط زیست و میراث فرهنگی، شخصا نظارت بر حفظ درختان کهنسال یزد را عهده‌دار شوند و نگهبانانی آگاه برای این درختان در نظر بگیرند.

وی ادامه داد: البته به زودی دستورالعملی واحد به منظور آموزش چگونگی حفظ و نگهداری این درختان به استان یزد ارسال می ‌شود که انتظار می‌ رود براساس آن با این درختان ارزشمند رفتار شود.

باید از اعمال برنامه های سلیقه ای مدیران منابع طبیعی در راستای حفظ درختان کهنسال جلوگیری شود

وی همچنین خواستار تدوین دستورالعمل مدیریتی واحد برای مدیران منابع طبیعی شد تا از این طریق از اعمال برنامه های سلیقه ای در رابطه با اینگونه درختان جلوگیری شود.

کروری خاطرنشان کرد: انجام کارهای تحقیقاتی بر روی درختان کهنسال ایران از جمله استان یزد را در برنامه داریم و در آینده با حفظ سلامت این درختان، علاوه بر مسئله جذب بیشتر توریست به استان یزد، مسئله فروش بذرهای اضافه این درختان به قیمتهای بسیار مناسب به کشورهای خارجی را پیگیری خواهیم کرد.

وی عنوان کرد: مطالعه بر روی این درختان به صورت سالانه و منظم انجام می ‌شود و امید است به سمت تولید بذرهای شناسنامه‌ دار و تجارت آنها در سطح بین‌ المللی گام برداریم.

نتایج تحقیقاتی بر روی درختان کهنسال استان یزد برای حفظ آنها راهگشا خواهد بود

مدیرکل اداره منابع طبیعی و آبخیزداری استان یزد نیز در این نشست ضمن قدردانی از تلاشهای عاشقانه این تیم تحقیقاتی، اظهار امیدواری کر که با راهنمایی‌ ها و ارائه راهکارهای علمی، روشی راهگشا برای نگهداری از درختان کهنسال این استان در نظر گرفته شود.

محمدرضا عالم همچنین یادآور شد: از راهنمایی‌ های این تیم تحقیقاتی برای کاشت درختان گونه ‌های سازگار با شرایط آب و هوایی استان یزد استقبال خواهیم کرد.

وی اظهار داشت: با زحمات این گروه تحقیقاتی درختان کهنسال استان یزد از گزند آسیبها دور مانده و روزی شناسنامه استان یزد باشند.