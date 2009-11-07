تعداد دانش ‌آموزان در مدارس غیردولتی خراسان جنوبی افزایش یافته است

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، فاطمه عمیدیان ظهر شنبه در دومین جلسه شورای هماهنگی موسسان مدارس، مراکز آموزشی و پرورشی استان اظهار داشت: در سال جاری پنج باب دبستان دخترانه و پسرانه، سه باب راهنمایی دخترانه و پسرانه و هفت باب پیش ‌دبستانی مستقل با رویکرد قرآنی در سطح استان راه‌ اندازی شده است.

وی با اشاره به کمکهای مالی دولت در قالب طرح رافع (دانش ‌آموزان مستعد محروم از نعمت پدر) در استان گفت: به منظور خرید تجهیزات و لوازم آزمایشگاهی، راه ‌اندازی سیستم IT در دبیرستانها، کمک به فعالیتهای آموزشی، تجهیز و زیباسازی کتابخانه و نمازخانه و کمک به توسعه و تقویت کارگاه‌های آموزشی مبلغ چهار میلیارد ریال تسهیلات در سطح مدارس غیردولتی استان توزیع شد.

عمیدیان ادامه داد: به منظور تکمیل پروژه‌های نیمه‌ تمام یا در شرف تکمیل در سال جاری و سال گذشته نیز در مجموع مبلغ 804 میلیون و 750 هزار ریال تسهیلات در اختیار موسسان واجد‌الشرایط استان قرار گرفته است.

وی گفت: با توجه به شیوع آنفلوانزای نوع A مدیران مدارس باید یک نفر را به عنوان مربی بهداشت در واحد آموزشی خود معرفی کنند که در جلسات ماهانه که توسط متصدیان تغذیه و بهداشت مناطق و شهرستانها برگزار می ‌شود، شرکت و سیاستهای بهداشتی را در مدارس اجرا کنند.

مدیر مشارکتهای مردمی و توسعه مدارس غیر دولتی سازمان آموزش و پرورش خراسان جنوبی نیز افزود: علما تعلیم، تربیت و گسترش سریع ارتباطات، جهانی شدن مسائل بشری و گسترش سریع علوم و تبدیل آن به تکنولوژی را سه فاکتور مهم و تاثیرگذار در امر تعلیم و تربیت می‌ دانند و لازم است این فاکتورها در برنامه ‌ریزی‌ها مورد توجه قرار گیرد.

خسرو حسنی مدارس دولتی و غیر‌دولتی را از یک خانواده دانست و افزود: مدارس غیر دولتی ویژگی خاص ‌تری نسبت به مدارس دولتی دارند و سطح توقع اولیا در این مدارس به مراتب بالاتر است و در زمینه آموزشی و پرورشی در این مدارس نیاز به تلاش و کوشش بیشتری است.

وی در زمینه بازدیدهای تخصصی از مدارس غیر دولتی گفت: تیمهای تخصصی زیر نظر معاونت آموزش و نوآوری سازمان آموزش و پرورش خراسان جنوبی از این مدارس بازدید می ‌کنند.

حسنی بر ایجاد و پرورش روح معنویت در بین دانش ‌آموزان، زیباسازی فضاهای آموزشی و نمازخانه‌ ها و تجهیز آزمایشگاه‌ها تاکید کرد و افزود: این مسائل سبب ترغیب و تشویق دانش ‌آموزان می ‌شود.

معاون آموزش و نوآوری سازمان آموزش و پرورش خراسان جنوبی نیز تصریح کرد: سه عامل توجه به کتابهای آموزشی، تربیت دینی دانش ‌آموزان و نگهداشت دانش ‌آموزان از جمله عوامل موثر در بحث کیفیت بخشی آموزشی است.

سلیمان زنگویی توجه بیش از حد به کتب کمک آموزشی و در حاشیه قرار دادن کتب درسی را یکی از عوامل ایجاد سطحی ‌نگری در دانش ‌آموزان دانست و از مدیران و موسسان مدارس غیر دولتی خواست که در جشنواره‌هایی که در زمینه‌ های آموزشی و پرورشی برگزار می ‌شود، حضور پر رنگ ‌تری داشته باشند.