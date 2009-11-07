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۱۶ آبان ۱۳۸۸، ۱۳:۳۶

رسولی خبر داد:

استقبال گسترده دانشجویان از جشنواره طنز مکتوب

داور بخش داستان چهارمین جشنواره طنز مکتوب از استقبال گسترده دانشجویان از این جشنواره ابراز خوشحالی کرد و کشیده شدن طنز به محیطهای دانشگاهی را اتفاقی فرخنده دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، وی با اشاره به این که دانشجویان بیشتر به مسائل سیاسی و روز در آثارشان توجه دارند گفت: به نظر من جشنواره های اینچنین باید داوری آثار پیشکسوتان و نوآمدگان را به صورت مجزا داوری کنند چرا که داوری آثار کسانی که تجربه  کافی و کامل دارند با کسانی که هنوز در حال کسب تجربه اند به تضییع حق هر دو گروه منجر می شود.

رسولی نزدیک شدن آثار بیشتر شرکت کنندگان به حوزه طنز واقعی را از دستاوردهای این جشنواره ارزیابی کرد و گفت: فراتر رفتن از حوزه مطایبه و فکاهه یک شگفتی و یک اتفاق غافلگیر کننده است که در این جشنواره شاهدش هستیم.

چهارمین جشنواره طنز مکتوب 23 و 24 آبان در تهران برگزار خواهد شد.

کد مطلب 978464

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