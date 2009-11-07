به گزارش خبرنگار مهر، باران کوثری، حامد بهداد، افشین هاشمی، هدایت هاشمی، سیامک صفری، خسرو احمدی، مجید بهرامی، مزدک میرعابدینی، هادی عامل هاشمی، علی هاشمی، شیرین یزدانبخش، محسن کاظمی، لیلی فرهادپور، حمید جوکار، مجید فروغی، شمسی صادقی، مرتضی اکبری، میترا حکیم‌هاشمی، ارغوان آقایی و فوژان قبادیان بازیگران این فیلم هستند.

عبدالوهاب در "لطفا مزاحم نشوید" در قالب چهار قصه تو در تو با نگاهی طنزآلود، روایت‌هایی از وقایع مختلف مرتبط با زندگی جوانان امروز ارائه می‌کند. طنز در فیلم ساختگی نیست بلکه طنزی است که در خلال مشکلات زندگی روزانه در کلانشهر تهران به طور واقعی در جریان است. این فیلم پربازیگر است و عملا بازیگر اول و دوم در آن وجود ندارد.

عوامل تولید "لطفا مزاحم نشوید" عبارتند از فیلمنامه‌نویس و کارگردان: م. عبدالوهاب، مدیر فیلمبرداری و تهیه‌کننده: محمد احمدی، طراح صحنه و لباس: امیر اثباتی، دستیار اول و برنامه‌ریز: محسن قرایی، طراح گریم: مهرداد کیانی، مدیر صدا: یدالله نجفی، مجری طرح و مدیر تولید: سعید هاشمی، عکاس: آرش صادقی و روابط عمومی: لیلی فرهادپور.

از دیگر عوامل فیلم می‌توان به گروه فیلمبرداری: محمد ابراهیمیان، بهمن نادیاب و بهروز سیفی، دستیار صحنه: سیاوش دیداری، دستیار لباس: نازنین خزاعی، دستیار گریم: مریم سلیقه، مهدی اشناور، دستیار دوم کارگردان: امیر جولایی، دستیار صدا: رشید دانش، جانشین تولید: عباس کلانتری، مدیر تدارکات: حسین فیض‌آبادی و دستیار تدارکات: حسین شعبانزاده اشاره کرد.