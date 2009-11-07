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۱۶ آبان ۱۳۸۸، ۱۴:۲۵

21 آذر آخرین مهلت ثبت‌نام ناشران برای پنج نمایشگاه استانی

مهلت ثبت نام ناشران برای حضور در 5 نمایشگاه استانی کتاب 21 آذرماه اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، موسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران در فراخوانی مهلت ثبت نام ناشران برای نمایشگاه کتاب در استانهای مرکزی، مازندران ، کهگیلویه و بویراحمد، گلستان و خراسان جنوبی را بیست و یک آذر ماه اعلام کرد.

یکصد و پنجاهمین سومین تا یکصد وپنجاه و هفتمین نمایشگاه کتاب استانی آذر ماه ماه امسال در مراکز استانهای یاد شده برگزار می‌شود.

ناشران علاقمند به شرکت در این نمایشگاه، می‌توانند از امروز برای دریافت فرم ثبت‌نام به موسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران واقع در تهران، خیابان انقلاب، بین فلسطین و صبای جنوبی، شماره 1080، طبقه چهارم مراجعه کنند.

همچنین ناشران می‌توانند با مراجعه به سایت www.icfi.ir  ثبت نام کنند.

کد مطلب 978471

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