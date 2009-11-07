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۱۶ آبان ۱۳۸۸، ۱۳:۴۰

محور خرم آباد - بروجرد فردا مسدود می شود

محور خرم آباد - بروجرد فردا مسدود می شود

خرم آباد - خبرگزاری مهر: اداره کل راه و ترابری استان لرستان در اطلاعیه ای از مسدود شدن محور خرم آباد - بروجرد در روز یکشنبه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، در این اطلاعیه آمده است: با توجه به انجام عملیات راهسازی و ریزش برداری در کیلومتر 25 محور خرم آباد - بروجرد در محدوده واریانت طالقان - ریگ سفید - زاغه این محور از ساعت 13 تا 17 روز یکشنبه، هفدهم آبانماه سال جاری مسدود است.

در ادامه این اطلاعیه با تاکید بر اینکه این محور فاقد مسیر جایگزین است، تصریح شده است: از رانندگان و مسافرانی که قصد تردد در این مسیر را دارند تقاضا می شود برنامه سفر خود را طوری تنظیم کنند که در مدت زمان انسداد مسیر یادشده با مشکل مواجه نشوند.

کد مطلب 978472

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