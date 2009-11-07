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۱۶ آبان ۱۳۸۸، ۱۳:۲۳

هروله عشق (49) /

مسئولان وزارت بهداشت با قضاوتهای زودهنگام مردم را نگران نکنند

مسئولان وزارت بهداشت با قضاوتهای زودهنگام مردم را نگران نکنند

حجت الاسلام محمد محمدی ری شهری نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت گفت: مسئولان وزارت بهداشت با قضاوتهای زودهنگام مردم را نگران نکنند زیرا در حال حاضر وضعیت زائران ایرانی در مدینه در مقایسه با سالهای قبل بهتر هم است.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به مدینه منوره، سرپرست حجاج ایرانی در دیدار هیئت پزشکی حج در مدینه افزود: شرایط بر اساس گزارشهای هیئت پزشکی نگران کننده نیست و از سالهای قبل نیز بهتر است و امیدواریم این وضعیت تداوم یابد.

ری شهری در عین حال بر حفظ آمادگی هیئت پزشکی برای ارائه خدمات ویژه به زائران در صورت بروز مشکل و یا ابتلای زائران به آنفلوآنزا تاکید کرد.

نماینده ولی فقیه در امور حج زیارت با اشاره به انتشار اخباری از سوی مسئولان وزارت بهداشت در کشور مبنی بر ابتلای 80 درصد زائران به آنفلوآنزا اضافه کرد: نباید با قضاوت زودهنگام مردم را نگران کرد. باید صبر کنیم تا اعمال حج پایان یابد و در انتها نتیجه را ارزیابی کرد.

کد مطلب 978473

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