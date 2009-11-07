اخبار کوتاه ورزشی استان لرستان

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، مجید عسگری و هوشنگ کاکولوند دو تن از هندبالیستهای لرستانی به اردوی تیم ملی هندبال کشور دعوت شدند.

اردوی تیم ملی هندبال جمهوری اسلامی ایران که از تاریخ هجدهم آبان ماه سال جاری تا بیست و پنجم آبان ماه در محل فدراسیون هندبال در تهران برگزار می شود و به منظور حضور تیم بزرگسالان در رقابتهای آسیا انتخابی مسابقات جهانی است.

بنابر این گزارش در این اردو 24 ورزشکار از سراسر کشور حضور دارند.

برگزاری کلاس مربیگری ژیمناستیک و کاراته

همچنین یک دوره کلاس مربیگری درجه 3 بانوان به مدت پنج روز در هفته گذشته در شهرستان خرم آباد برگزار شد. در این کلاس آموزشی 39 نفر از بانوان علاقمند این رشته شرکت داشتند و مدرس کلاس از مدرسان فدراسیون بود.

در پایان کلاس مربیگری درجه 3 بانوان از شرکت کنندگان آزمون تئوری و عملی گرفته و برای شرکت کنندگان گواهی صادر شد.

همچنین یک دوره کلاس مربیگری کاراته درجه دو و سه با حضور 40 نفر از مربیان لرستان در خرم آباد برگزار شد.

اعزام ورزشکاران لرستانی به مسابقات کاراته آلمان

یک نفر از بانوان کاراته کا بروجردی و دو نفر از ورزشکاران مرد کاراته کار لرستانی در سبک شیتو ریو به مسابقات جام جهانی آلمان اعزام شدند.

زینب علامراد، پیمان کرموندی و رضا جمشیدی ورزشکاران اعزامی لرستانی به مسابقات جام جهانی آلمان هستند.