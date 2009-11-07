به گزارش خبرگزاری مهر، این تفاهمنامه صبح امروز شنبه با حضور علی‌اکبر اشعری مشاور فرهنگی رئیس جمهور و رئیس کتابخانه ملی و قائم مقام وزیر کشور زیمبابوه به امضاء موران بیوا رئیس آرشیو و کتابخانه ملی زیمبابوه و مومنی سفیر ایران در حراره رسید.

اشعری در مراسم امضاء این تفاهمنامه با اشاره به اهمیت روابط فرهنگی میان کشورهای جهان گفت: گسترش روابط با آفریقا از اولویتهای سیاست خارجی ایران است و ارتباطات فرهنگی به دلیل تاثیرگذاری بلند مدت آن می‌تواند موجب تعمیق این روابط شود.

وی روابط میان کتابخانه‌های ملی را رابطه میان فرهنگها و ملتها دانست و افزود: ارتباط فرهنگی پایه و تشکیل دهنده روابط سیاسی است و آرشیوها و کتابخانه‌های ملی به عنوان حافظه ملتها همیشه باید در این زمینه پیش قدم باشند.

قائم مقام وزیر کشور زیمبابوه نیز در این مراسم با ابراز خوشحالی از حضور هئیت فرهنگی ایران در حراره به ظرفیتهای دو کشور در گسترش روابط فرهنگی اشاره کرد و گفت: ما خواستار اجرایی شدن تفاهمنامه مبادلات و همکاریهای فرهنگی میان کشورمان و ایران هستیم.

وی با اشاره به مسئولیت وزارت کشور زیمبابوه برای گسترش روابط فرهنگی و تبادلات فناوری گفت: ما نیازمند استفاده از مهارتهای ایران در پروژه‌های فرهنگی هستیم و امیدواریم از تجارب ایران به خصوص در حوزه آموزش استفاده کنیم.

برپایه این یادداشت تفاهم دوطرف به مبادله کتاب، نشریه، فهرستها و سایر منابع کتابخانه‌ای، تجارب حرفه‌ای و دستاوردهای علمی در زمینه‌های مرتبط همچون گسترش مجموعه، حفاظت و نگهداری مجموعه‌ها اقدام خواهند کرد.

بررسی و به کارگیری فناوریهای نوین کتابخانه‌ای، گسترش پروژه‌های مشترک در زمینه معرفی کتب و دیگر انتشارات، برگزاری دوره‌ها و کارگاههای آموزشی و سخنرانیها و بازدیدهای علمی از دیگر مفاد این تفاهمنامه همکاری است که در جریان سفر اشعری به زیمبابوه در جهت گسترش روابط فرهنگی با آفریقا به امضاء طرفین رسید.