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۱۶ آبان ۱۳۸۸، ۱۳:۵۰

"کتونی سفید" به جشنواره کشتی نوح روسیه می‌رود

"کتونی سفید" به جشنواره کشتی نوح روسیه می‌رود

فیلم سینمایی "کتونی سفید" ساخته محمدایراهیم معیری به تهیه‌کنندگی جهانگیر کوثری در جشنواره فیلم کشتی نوح در مسکو حضور دارد.

معیری در این باره به خبرنگار مهر گفت: فیلم سینمایی "کتونی سفید" پس از کسب موفقیت و برقراری ارتباط با مخاطبان داخلی در ایجاد ارتباط با مخاطبان در سطح بین‌الملل نیز موفق عمل کرد و با حضور و نمایش در بخش مسابقه جشنواره کشتی نوح در مسکو با سایر آثار حاضر در این بخش رقابت می‌کند.

"کتونی سفید" که در جشنواره بیست و ششم فیلم فجر اکران شد، داستان معلمی است که به شهری کوچک می‌رود و با بچه‌های مدرسه ارتباط برقرار می‌کند و آنها را تغییر می‌‌دهد. حسین یاری و باران کوثری بازیگران اصلی این فیلم هستند که پارسال اکران عمومی شد.

کد مطلب 978478

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