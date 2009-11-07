معیری در این باره به خبرنگار مهر گفت: فیلم سینمایی "کتونی سفید" پس از کسب موفقیت و برقراری ارتباط با مخاطبان داخلی در ایجاد ارتباط با مخاطبان در سطح بین‌الملل نیز موفق عمل کرد و با حضور و نمایش در بخش مسابقه جشنواره کشتی نوح در مسکو با سایر آثار حاضر در این بخش رقابت می‌کند.

"کتونی سفید" که در جشنواره بیست و ششم فیلم فجر اکران شد، داستان معلمی است که به شهری کوچک می‌رود و با بچه‌های مدرسه ارتباط برقرار می‌کند و آنها را تغییر می‌‌دهد. حسین یاری و باران کوثری بازیگران اصلی این فیلم هستند که پارسال اکران عمومی شد.