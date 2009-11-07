آخرین وضعیت نقشه جامع علمی پس از گذشت سه سال

به گزارش خبرنگار مهر، مقام معظم رهبری در 23 مرداد 85 در دیدار با روسای دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی کشور بر لزوم ترسیم نقشه جامع علمی کشور و تهیه برنامه های عملیاتی زمان دار در راستای تحقق اهداف چشم انداز در خصوص علم و فناوری تاکید فرمودند و تدوین آن را از وظایف و مسئولیتهای مراکز علمی و پژوهشی بیان کردند.

تهیه نقشه جامع علمی کشور پس از فرمایشات مقام معظم رهبری برای ضرورت داشتن چنین نقشه ای در کشور در سال 85 توسط مسئولین ذیربط مطرح شد.

در ابتدا وزارت علوم و شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری عهده دار تدوین نقشه علمی شدند و در همین راستا پیش نویس سند اول توسعه علمی کشور توسط مرکز تحقیقات سیاست علمی تدوین شد.

از سوی دیگر وزارت بهداشت نیز در این زمان اقدام به تهیه نقشه علمی در بخش سلامت کرد و طراحی نقشه جامع علمی کشور در بخش سلامت را از سوی کمیته های راهبردی تخصصی این وزارتخانه مطرح کرد.

اما شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 86 با راه اندازی سه کمیسیون مهندسی فرهنگی، نقشه جامع علمی کشور و تحول و نظام آموزش کشور کار تدوین نقشه جامع علمی کشور را رسما بر عهده گرفت.

ریاست کمیسیون نقشه جامع علمی کشور را معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری وقت عهده دار بود و به گفته وی کار تهیه پیش نویس نقشه توسط 300 تن از دانشمندان، پژوهشگران و مدیران ارشد حوزه علم و فناوری کشور در سال 87 انجام شد.

کار تهیه نقشه در کمیسیون شورا در حال تکمیل شدن بود که دبیر شورای تخصصی نقشه جامع علمی کشور در سال 87 درباره زمان تصویب در شورای عالی انقلاب فرهنگی به مهر گفت: در تلاش هستیم نقشه جامع علمی کشور را تا قبل از اتمام بهار 87 به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی برسد.

همزمان با اتمام کار کمیسیون شورای عالی انقلاب فرهنگی و ارائه نقشه به شورای عالی، وزارت علوم نیز مدعی اتمام نقشه جامع علمی کشور با عنوان سند تحول راهبردی علم و فناوری و ارائه آن به شورا شد که پس از مطرح شدن دو نقشه، شورای عالی انقلاب فرهنگی تصمیم گرفت دو نقشه تهیه شده را با یکدیگر تلفیق کند و از مجموع آن نقشه جامع علمی کشور را به تصویب و تأیید نهایی برساند.

کار تلفیق نقشه جامع علمی کشور نیز قرار بود دو ماه گذشته به تصویب شورا برسد که متأسفانه تاکنون اجرایی نشده و همچنان در دست بررسی است.

حمیدرضا طیبی رئیس جهاد دانشگاهی و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره آخرین وضعیت نقشه جامع علمی کشور به مهر گفت: کار تلفیق نقشه جامع علمی کشور نهایی شده است.

وی اظهار داشت: نقشه همین روزها پس از تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی به دولت و مجلس ارائه می شود تا در برنامه پنجم توسعه به عنوان سند بالادستی مورد استفاده قرار گیرد.